RealAdvisor hat ihr vierteljährliches Barometer, in dem die Entwicklung der Wohnimmobilienpreise in allen Ballungsräumen des Landes detailliert dargestellt, veröffentlicht.Genf - RealAdvisor, digitale Plattform für Immobilienbewertungen in der Schweiz, hat ihr vierteljährliches Barometer, in dem die Entwicklung der Wohnimmobilienpreise in allen Ballungsräumen des Landes detailliert dargestellt, veröffentlicht. «Während die Preise für Einfamilienhäuser moderat ansteigen, deuten die allgemeine Stagnation und der Rückgang der Angebotspreise auf eine mögliche...

Den vollständigen Artikel lesen ...