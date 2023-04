Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal RWE. Der Kursverlauf sieht aktuell vielversprechend aus. Die Aktie peilt den nächsten Widerstand an. Unterstützung kam in den vergangenen Tagen in Form verschiedener positiver Analystenstudien. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten ...