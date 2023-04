DAX sackt zu Handelsbeginn auf 15.700 Punkte. eBay und Meta Platforms im Fokus.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Die US-Tech-Konzerne haben gestern geliefert. Zudem hat sich die Stimmung der Verbraucher nach Angaben des GfK-Konsumklimaindex deutlich aufgehellt und die Renditen gaben weiter nach. Dennoch konnten die guten Nachrichten den Märkten zu Handelsbeginn keinen Schwung geben. Vielmehr startete der DAX® mit deutlichen Verlusten.

Beiersdorf bestätigte die Anfang des Monats gemeldeten Eckdaten. Auf Grund des zweistelligen Umsatzanstiegs wurde die Prognose für das Gesamtjahr bereits erhöht. Eckert & Ziegler erwirtschaftete den veröffentlichten Eckdaten zufolge in Q1 ein Umsatzplus von rund 16 Prozent. Allerdings sank der Überschuss um rund 29 Prozent. Der Triebwerkhersteller MTU Aero Engines hat das operative Ergebnis im abgelaufenen Quartal um 62 Prozent gesteigert und bestätigte damit die Eckdaten von vergangener Woche. Puma hat den Umsatz im ersten Quartal um 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesteigert. Erwartungsgemäß gab der operative Gewinn vor Steuern und Zinsen beim Sportartikelhersteller hingegen nach. Der Duftstoff- und Aromahersteller Symrise hat den Umsatz im ersten Quartal um 12,8 Prozent gegenüber Q1 2022 gesteigert und damit die Schätzungen der Experten übertroffen. Teamviewer profitiert von positiven Analystenkommentaren. Vonovia verkauft eine Minderheitsbeteiligung an einem Immobilienportfolio für rund eine Milliarde Euro. Gestern Abend überraschte Alphabet mit starken Zahlen und einem neuen Aktienrückkaufprogramm. Microsoft steigerte den Umsatz in Q1 um rund sieben Prozent und den Gewinn um rund neun Prozent. Wachstumstreiber war einmal mehr das Cloudgeschäft. Heute kommen im Tagesverlauf noch mit eBay und Meta Platforms mit Zahlen.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.750/15.790 /15.870/15.920 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.620/15.650/15.700 Punkte

Der DAX® brach gestern im späten Handel aus dem Dreieck nach unten aus und testet aktuell die Unterstützungsmarke (50%-Retracementlinie) von 15.700 Punkten. Eine Beruhigung ist aktuell noch nicht in Sicht. Signale für eine Trendwende nach oben zeigen sich erst bei einer Stabilisierung beziehungsweise oberhalb von 15.750 Punkte (61,8%-Retracementlinie). Die nächste Unterstützungszone findet der Leitindex zwischen 15.620 und 15.650 Punkten.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 28.03.2023 -26.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.04.2016 - 26.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,46 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 268,05 12.500 30.000 15.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.04.2023; 09.35 Uhr

Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 30,93 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,18 16.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.04.2023; 09:35 Uhr

Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 7,06 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,75 17.000 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.04.2023; 09:35 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX sackt zu Handelsbeginn auf 15.700 Punkte. eBay und Meta Platforms im Fokus. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).