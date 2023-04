Irene Lauro (Schroders): Strukturwandel als Reaktion auf Klimawandel

20.04.2023 - Ein Paradigmenwechsel in der Politik und im Marktverhalten treibt die Maßnahmen zur Verhinderung einer unkontrollierten Erderwärmung voran. Am deutlichsten zeichnet sich dies wohl bei der Energiesicherheit ab, die durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine in Frage gestellt wurde. Dadurch wurden wiederum die Bemühungen für den Übergang auf eine grüne Wirtschaft noch dringlicher.

Individuelle Länder dürften die Dekarbonisierung der Stromerzeugung nun rasch vorantreiben, da die Emissionen in den nächsten sieben Jahren um mehr als 40 % sinken müssen - ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zu Netto-Null bis 2050. Der Übergang auf Netto-Null-Emissionen stellt einen neuen wichtigen strukturellen Trend für die Weltwirtschaft dar, da er eines radikalen Wandels im Energiesystem und in anderen Schlüsselsektoren der Wirtschaft bedarf. In diesem Kommentar erörtern wir die politischen Maßnahmen, welche die globalen Regierungen voraussichtlich ergreifen werden, um Anreize für den Übergang auf Netto-Null zu schaffen, sowie deren makroökonomische Auswirkungen.

Die Energiewende dürfte mittelfristig den Inflationsdruck verstärken. Zugleich ist von schwächeren Wachstumsaussichten auszugehen. Darüber hinaus sprechen wir in diesem Kommentar darüber, dass die Investitionen in Schlüsseltechnologien zunehmen. Innovationen dürften bei den Umwälzungen in der globalen Wirtschaft daher als weitere wichtige Triebfeder agieren. Die Änderungen werden den Aktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette für nachhaltige Energie zugutekommen und viele Möglichkeiten für Investoren eröffnen, während der Ausbau grüner Energietechnologien immer mehr an Fahrt aufnimmt. Generell sind diese Veränderungen ein weiterer Aspekt eines durch Engpässe auf der Angebotsseite und häufigere Preiserhöhungen geprägten Paradigmenwechsels (siehe Strukturwandel: In die neue Ära investieren).

Im Vorfeld der Umsetzung des 2015 vereinbarten Abkommens von Paris zum Klimawandel wurden die Regierungen aufgefordert, ihre national festgelegten Klimabeiträge (Nationally Determined Contributions, NDCs) und Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen (THG) vorzulegen.

Mit den NDCs soll das Ziel erreicht werden, den Temperaturanstieg auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Folglich stellen sie die beste Chance dar, einen verheerenden Klimawandel zu verhindern. Ermutigend ist, dass in den letzten Jahren die Zahl der Länder, die sich verpflichtet haben, ihre Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null zu verringern, deutlich gestiegen ist.

Mehr als 40 Länder und die Europäische Union (EU) haben inzwischen derlei Zusagen geleistet. Auf sie entfallen immerhin rund 70 % der weltweiten CO2-Emissionen. Allerdings sind in weniger als einem Viertel dieser Länder diese Zusagen rechtsverbindlich. Ferner reicht die derzeitige Politik im Bereich der Treibhausgasemissionen nicht aus, um die schädlichsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern.

Die diesjährige COP28, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet, wird mit einer "globalen Bestandsaufnahme" ein Schlaglicht auf die bisher gemachten Zusagen werfen. Da dieser Prozess die erste offizielle Überprüfung des Pariser Abkommens sein wird, wird die Klimapolitik genau unter die Lupe genommen werden, um festzustellen, ob alle Parteien ausreichende Fortschritte in Richtung Netto-Null machen.

Es werden immer mehr Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel ergriffen. In den letzten drei Jahren sind die USA dem Pariser Abkommen wieder beigetreten und China hat sich verpflichtet, bis 2060 das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Die Maßnahmen gegen den Klimawandel dürften zunehmen, da Regierungen den physischen Risiken eines ungeordneten Klimawandels immer mehr ausgesetzt sind. Es scheint, als ob sich die politischen Entscheidungsträger der großen westlichen Volkswirtschaften zunehmend einig darin sind, dass es strengerer Vorschriften bedarf, um Veränderungen herbeizuführen - entweder in Form von Gesetzen, mit denen grüne Subventionen zur Förderung bestimmter Verhaltensweisen eingeführt werden, oder von CO2-Preisen, mit denen solche Verhaltensweisen erzwungen werden sollen.

Ein Wandel in der Klimagesetzgebung, wie er in jüngster Zeit durch neue industriepolitische Maßnahmen in der EU und den USA zu beobachten war, die Investitionen in umweltfreundliche Technologien erfordern, wird helfen, Klimapolitik in die Tat umzusetzen.

Die USA haben sich bislang aus politischen Gründen CO2-Steuern verweigert und stattdessen für grüne Subventionen entschieden, um Anreize für den Übergang auf Netto-Null zu schaffen. Im Gegensatz dazu haben die Länder Europas die Dekarbonisierung ihrer Volkswirtschaften seit Anfang der 2000er Jahre durch die Einführung von CO2-Preisen vorangetrieben.

Bislang ist die EU in Sachen Klimaschutzmaßnahmen und -vorschriften führend. Sie weist einen der höchsten CO2-Preise weltweit auf und ist im Begriff, die erste Kohlenstoffgrenzsteuer überhaupt einzuführen. Auch die Sorge um die Energiesicherheit nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine verstärkte unlängst das Interesse an rapiden Veränderungen, insbesondere in der EU. Allerdings gibt es noch zahlreiche politische Hindernisse zu bewältigen, nicht zuletzt die seit dem Krieg veränderte geopolitische Gemengelage. Wir haben es mit einer sich herauskristallisierenden neuen Weltordnung zu tun (wie wir in Teil 3 der Serie über den Strukturwandel untersuchen werden), mit großen umweltverschmutzenden Schwellenländern auf der einen Seite und den USA und der EU auf der anderen Seite.

Die Dekarbonisierung stellt einen umfassenden Paradigmenwechsel dar, der sich in den kommenden Jahren beschleunigen dürfte. Das Erreichen von Netto-Null-Emissionen erfordert eine radikale Änderung des Energiemixes. Die Bepreisung von Kohlenstoff, entweder in Form eines "Cap and Trade"-Rahmens (Festlegung einer Obergrenze und damit verbundener Handel mit Kohlenstoffzertifikaten) wie das EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) oder einer CO2-Steuer, gilt weiterhin als der wichtigste politische Ansatz zur Lösung des Klimaproblems. Bei der Internalisierung der Kosten infolge negativer Auswirkungen des Klimawandels auf Gesundheit, Umwelt und zukünftige Generationen dienen CO2-Preise als großer Anreiz für einen geringeren Verbrauch fossiler Brennstoffe und den Übergang auf Netto-Null-Emissionen.

Die Bepreisung von Kohlenstoff kann das durch Umweltexternalitäten bedingte Marktversagen, d. h. wenn ein gehandeltes Gut (oder eine Dienstleistung) Umweltschäden verursacht, die nicht im Preis berücksichtigt werden, auf effektive Weise korrigieren.

Ein Preis für Umweltverschmutzung veranlasst Erzeuger und Verbraucher, von einem suboptimalen Gleichgewicht, bei dem ein Marktversagen vorliegt, zu einer effizienten Ressourcenallokation überzugehen, in deren Rahmen der Gleichgewichtspreis dieser Externalität Rechnung trägt. Ein CO2-Preis ist ein wirtschaftliches Signal für die Verschmutzer und gibt ihnen die Möglichkeit, entweder Abhilfe zu schaffen und ihre Emissionen zu senken oder weiterhin Emissionen zu verursachen und dafür eben zu bezahlen. Indem Emissionen teurer werden als saubere Quellen, drosselt die CO2-Bepreisung nicht nur die Nachfrage nach fossilen Energieträgern, sondern fördert auch Unternehmensinvestitionen in erneuerbare Energien und kohlenstoffarme Technologien. Gleichzeitig wird dabei die Energieeffizienz gesteigert.

Diese preisbedingte Innovation repräsentiert den vorschriftenbedingten Ansatz für den Klimaschutz. Die Alternative dazu ist die Förderung von Innovationen durch grüne Subventionen. Letzteres lässt sich etwa in Ländern wie den USA beobachten, die sich darauf konzentrieren, das Angebot an erneuerbaren Energien mittels staatlicher Förderung zu steigern. Dies gilt jedoch in den Augen vieler Wirtschaftsexperten nicht als kosteneffektiv und wird daher nur als zweitbeste Option gesehen. Schließlich können Regierungssubventionen zu Überkapazitäten führen und zudem die öffentlichen Finanzen unter Druck setzen.

Im Gegensatz dazu kann die Bepreisung von Kohlenstoff eine wichtige Quelle von Einnahmen sein, welche die Regierungen wieder der Wirtschaft zuführen können. Dies kann entweder in Form von Pauschalzahlungen an Privathaushalte oder indirekt durch Verwendung der Mehreinnahmen zum Abbau des öffentlichen Defizits erfolgen. Letzteres würde es ermöglichen, andere Steuern in der Wirtschaft zu senken oder Mittel für Investitionen in die wirtschaftliche Entwicklung freizusetzen.

Die Energiewende dürfte ein kostspieliges Unterfangen sein, da die mit dem Übergang auf eine grüne Wirtschaft einhergehenden Kosten steigen werden. Wie nachstehend ausführlicher erläutert, wird eine strengere CO2-Bepreisung mindestens für das nächste Jahrzehnt inflationär wirken, da wir unsere große Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen überwinden müssen. Die Zentralbanken bezeichnen dies als "Fossilflation".

Dem wird sich ein weiteres Element der Inflation - die "Greenflation" - aufgrund der Verknappung von wichtigen Mineralien und Metallen hinzugesellen. In Kombination mit hohen CO2-Preisen dürften diese Engpässe die Produktionskosten in die Höhe schnellen lassen, weshalb künftig die Preise steigen und die Nachfrage sinken werden, was unweigerlich eine geringere Gesamtleistung in der Wirtschaft nach sich ziehen wird. Das bedeutet, dass der Klimaschutz das globale BIP-Wachstum in allen außer den optimistischsten Prognosen beeinträchtigen wird.

Zwar ist es durchaus möglich, dass rasche Fortschritte in der grünen Technologie die schlimmsten dieser Produktivitätsverluste kompensieren werden, davon ist in den kommenden zehn Jahren jedoch wohl kaum auszugehen. Eventuell werden die erwarteten Produktivitätsgewinne aus erneuerbaren Energien die nächste Ära einläuten. Angesichts des Strukturwandels, mit dem wir uns hier befassen, dürfte das stagflationäre Ergebnis des Übergangs die Zentralbanken jedoch dazu zwingen, die geldpolitischen Zügel noch stärker als bisher zu straffen. Dies steht ganz im Einklang mit den im ersten Teil dieser Serie erörterten Trends (siehe Strukturwandel: Zentralbanken priorisieren die Inflation gegenüber dem Wachstum).

...