Die Mai-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR"Das teuflische Wunder des FCK - ein Aufsteiger wird Deutscher Meister" die Doku ab 29. April in der ARD Mediathek, der Podcast ab 9. Mai in der ARD AudiothekAbstieg 1996, Aufstieg 1997, Deutscher Meister 1998 - der 1. FC Kaiserslautern hat eine bis heute einmalige Fußballgeschichte geschrieben. "Das wird es nie wieder geben", sagte Meistermacher Otto Rehhagel. Das gab es nie wieder. Ein zweijähriger Rausch, unvergessen und unerreicht - bis heute, 25 Jahre danach. SWR Sport erzählt die sensationelle Geschichte eines teuflischen Wunders, mit jeder Menge Originaltönen und aktuellen Stimmen der Helden von damals.Warum reinschauen?Die unglaubliche Geschichte des Aufstiegs des 1. FC Kaiserslautern aus dem Tal der Tränen direkt in den Fußballhimmel.Wo zu finden?Die Doku gibt es ab dem 29. April in der ARD Mediathek. Der Podcast ist zum 25-jährigen Stichtag am 9. Mai in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt, abrufbar.ARD History Podcast- und Dokureihe: "Kinder der Flucht" ab 3. Mai in der ARD Audio- und MediathekEuropa am Ende des Zweiten Weltkrieges: ein Kontinent der Flüchtlinge, Vertriebenen und "displaced persons". Millionen von Menschen hatten in den Schrecken der nationalsozialistischen Terrorherrschaft und den Wirren des Krieges ihre Heimat verloren oder wurden gezielt vertrieben. Immer mittendrin: Kinder. Als letzte noch lebende Zeitzeug:innen erzählen sie schonungslos von ihren Erfahrungen: Flucht, Vertreibung und Deportation.Warum reinschauen?Zeitzeug:innen berichten emotional und offen über ihre traumatischen Erlebnisse am Kriegsende und in den frühen Nachkriegsjahren.Wo zu finden?Die vierteilige Serie ist ab 3. Mai in der ARD Mediathek zu sehen; im Ersten läuft sie als 90-minütige Dokumentation am 8. Mai um 22:50 Uhr. Der Podcast steht ab 3. Mai 2023 in der ARD Audiothek zur Verfügung."Celebrate Culture - Black SHEroes" - Zweiteilige Dokumentation ab 8. Mai in der ARD MediathekDie Dokumentation legt den Fokus auf die positiven Aspekte von Multikulturalität und Diversität. Die Protagonistinnen, vier Schwarze, kulturschaffende Frauen, zeigen ihre persönliche Heldinnenreise zu ihren Erfolgen und ihrer Kunst. Dabei blicken die Künstlerinnen auf ihr Lebenswerk und erklären, wie ihre persönlichen Geschichten durch ihre Kultur beeinflusst sind, und wie diese ihre Arbeit als Kunstschaffende bereichert hat.Warum reinschauen?Die Dokumentation feiert Kulturen und ihre Communities. Und wie daraus einzigartige Kunst entstehen kann.Wo zu finden?Beide Folgen ab 8. Mai in der ARD Mediathek"Evolve - Die Zukunft ist tierisch" - Sechsteilige Dokureihe ab 16. Mai in der ARD MediathekIn der Dokureihe "Evolve" erklärt der Biologe, Moderator und BBC-Wildlife-Experte Patrick Aryee die spannende Wissenschaft der Biomimetik, die Naturphänomene erforscht, um technische Entwicklungen voranzubringen. Er zeigt, was die Evolution über Jahrtausende an Methoden hervorgebracht hat, die menschlichen Ansätzen weit überlegen sind - und wie Forschende und Entwickler damit Zukunftsfragen der Menschheit lösen wollen.Warum reinschauen?Eine Reise in eine mögliche, von der Natur inspirierte Zukunft, mit spannenden CGI-Animationen, die die Wirkung und Anwendungsmöglichkeiten der tierischen Innovationen illustrieren.Wo zu finden?Ab Dienstag, 16. Mai in der ARD Mediathek."Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste" - Alle zehn Doppelfolgen ab 17. Mai 2023 in der ARD Audiothek"Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste" beleuchtet in zehn Doppelfolgen die Arbeit deutscher Geheimdienste anhand jeweils einer konkreten Geschichte - sorgfältig recherchiert, spannend erzählt und lebendig produziert. Bekanntere und unbekanntere Fälle, wie z. B. die NSA-Affäre oder die Ermordung von Walter Lübcke dienen als Rampe, um tiefer einzusteigen in eine eigentlich verborgene Welt.Warum reinhören?Einblick hinter die Kulissen der sonst eher verschlossenen Geheimdienste. Mit exklusiven Interviews aktiver und ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter.Wo zu finden?Die ersten Folgen bereits jetzt in der ARD Audiothek anhören. Der komplette Podcast ab 17. Mai in der ARD Audiothek."Kurzstrecke": neue Staffel mit Pierre M. Krause + neue Folge mit Barbara Schöneberger ab 21. Mai in der ARD MediathekIn der "Kurzstrecke" versteht man bekanntermaßen Spaß, also war es wohl nur eine Frage der Zeit, dass Pierre M. Krause in der neuen Sendungsstaffel Moderatorin Barbara Schöneberger besucht - natürlich ohne versteckte Kameras. Etwas überraschend war Pierres Besuch mitten in der Showprobe zur nächsten "Verstehen Sie Spaß?"-Folge trotzdem. Zuerst Backstage im Studio, dann im Teamwagen durch die Berliner Nacht - eine Folge voller intimer Gespräche, herzlichem Lachen und das ein oder andere Geheimnis wird auch gelüftet ...Warum reinschauen?Wenn zwei gut gelaunte Small Talker der deutschen Fernsehunterhaltung aufeinandertreffen, sind Pointenreichtum und gute Laune garantiert.Wo zu finden?Ab 21. Mai in der ARD Mediathek."Drags of Monnem: Mannheims König:innen ungeschminkt" ab 23. Mai in der ARD MediathekTagsüber leben die Astrobiologin, der Bundeswehrbewerber, die beiden Lagerarbeiter einer Möbelkette, der Berufsberater und der Theaterbesitzer ihr bürgerliches Leben, für die Nacht verwandeln sie sich in schillernd-kunstvolle Phantasiewesen: Die "Drags of Monnem". Die fünfteilige Doku-Serie begleitet die Mannheimer Drag-König:innen in ihren Wohnungen, an ihren Arbeitsplätzen, am mütterlichen Esstisch und natürlich auf der Showbühne - hautnah, ehrlich und immer wieder auch ungeschminkt.Warum reinschauen?Glamour, Make-up, Pomp und Party - und der normale Alltag dahinter: Fünf Dragqueens und ein Dragking zeigen ihre zwei Leben zwischen großer Maskerade und Menschsein.Wo zu finden?Ab 23. Mai 2023 fünf Folgen à 30 Minuten in der ARD Mediathek, im SWR Doku-Youtube-Kanal, auf Facebook und Instagram und im SWR Fernsehen Pressekontakt: Michael Schwarz, Telefon 07221 929 22281, michael.schwarz@swr.de