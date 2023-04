DJ MARKT/DAX gerät unter Druck - "Sorgen um US-Finanzsektor"

Der DAX gerät zunehmend unter Druck. Er verliert 1 Prozent auf 15.719 Punkte. "Viele Marktteilnehmer sind zuletzt gegen ihre Überzeugung in den Markt gesqueezt worden", so ein Händler. Mit dem negativen Sentiment an den Märkten in den USA und Asien stiegen sie nun wieder aus. Daran änderten auch die günstigen Unternehmensberichte nichts.

"Die starken Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet können die neu aufgeflammten Sorgen über den Finanzsektor nicht wirklich beiseite schieben", sagt auch Marktstratege Konstantin Oldenburger von CMC Marktets. "Die Bankenkrise scheint oberflächlich zwar abgewendet, jedoch rumort es unter der Oberfläche weiterhin", so der Marktanalyst. Eine Konsolidierung der Bankenlandschaft in den USA scheine unausweichlich, nächste Insolvenzen drohten. "Dadurch dürften auch die Kreditvergabebedingungen noch restriktiver werden, was die Verfügbarkeit von Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen weiter einschränkt", so Oldenburger.

April 26, 2023 04:01 ET (08:01 GMT)

