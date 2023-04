In diesem Jahr werden in Deutschland rund 240 Stellen abgebaut. Dazu kommen auslaufende Verträge Fluktuation und der Abbau an internationalen Standorten. 2024 sollen im Zuge der Restrukturierung dann weitere 150 Arbeitsplätze von Deutschland an internationale Standorte verlegt werden.Im Zuge seiner Neuaufstellung und dem mit den Banken erarbeiteten Restrukturierungsplan hat Varta bereits die Streichung von Stellen angekündigt. Am Dienstagabend nun erklärte der Batteriehersteller, dass in diesem Jahr rund 240 Stellen in Deutschland abgebaut werden. Dies sind etwa fünf Prozent aller Jobs des Unternehmens, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...