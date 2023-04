Meta: Vorschau Quartalszahlen

Anzeige / Werbung

Wann wird Meta die Quartalszahlen für das erste Quartal veröffentlichen?

Meta wird am Mittwoch, den 26. April, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das erste Quartal seines Geschäftsjahres veröffentlichen. Eine Telefonkonferenz wird im Anschluss stattfinden.

Konsens zu den Quartalszahlen von Meta

Es wird erwartet, dass META in seinem kommenden Quartalsbericht einen Gewinn von 1,96 $ pro Aktie ausweisen wird, was einer Veränderung von -27,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.Der Umsatz wird voraussichtlich 27,49 Mrd. USD betragen, was einem Rückgang von -1,5 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Vorschau zu den Quartalszahlen von Meta

In den letzten fünf Quartalen war der Nettogewinn von Meta rückläufig, und Analysten sagen für das erste Quartal einen sechsten Rückgang in Folge voraus, da die anhaltenden Schwierigkeiten bei den Werbeeinnahmen und die steigenden Ausgaben das Ergebnis beeinträchtigen.Im letzten Quartal haben die täglich aktiven Nutzer erstmals die 2-Milliarden-Marke überschritten, und es wird erwartet, dass sie im letzten Quartal weiter gestiegen sind. Die nachlassende Nutzeraktivität wirkt sich jedoch negativ auf die Anzeigenpreise aus, und das in einer Zeit, in der die Unternehmen ihre Budgets einschränken, was zu einem prognostizierten Umsatzrückgang von 1 % im Vergleich zum Vorjahr führt.Die Ausgaben werden voraussichtlich um 9,6 % im Vergleich zum Vorjahr steigen. Der Kostenanstieg verlangsamt sich allmählich, da die Bemühungen von Meta zur Kostenkontrolle erste Ergebnisse zeigen. Seit November letzten Jahres hat Meta Pläne zum Abbau von 21.000 Arbeitsplätzen bekannt gegeben, wobei ein geschätzter Abbau von 8.000 Stellen ab dem vierten Quartal vorgesehen ist, so dass der Personalbestand bis Ende März bei etwa 78.300 liegen wird.Metas fortlaufende Investitionen in das Metaverse werden auch zu sinkenden Gewinnen beitragen, da die Abteilung Reality Labs im ersten Quartal einen Verlust von 3,8 Milliarden Dollar verzeichnen wird und keine Anzeichen für eine Besserung in naher Zukunft zu erwarten sind. Die Wall Street schätzt, dass Metas Metaverse-Ventures im Jahr 2023 einen Verlust von fast 19 Milliarden Dollar machen werden. Eine Verringerung der Investitionen in diesem Bereich wäre der einfachste Weg, den finanziellen Druck zu verringern, ohne das Kerngeschäft der sozialen Medien zu beeinträchtigen, könnte aber den Verlust des Wettbewerbsvorteils in einem noch im Entstehen begriffenen (und ungeprüften) Markt bedeuten.Vorerst erwarten Experten eine vielversprechendere zweite Jahreshälfte 2023, basierend auf der Erwartung einer Erholung der Werbenachfrage, sinkender Kosten und steigender Gewinnmargen. Folglich wird das Hauptaugenmerk auf den Zukunftsprognosen liegen.

Wie geht es mit der META-Aktie weiter?

Nachdem die Meta-Aktie in diesem Jahr bis dato knapp 70% zulegen konnte, kämpft sie derzeit mit dem starken Widerstandsbereich bei 220 $ und konnte diesen bisher nicht überwinden.

Auf der Unterseite dürfte der 50-Tage Durchschnitt, der derzeit bei 196 $ liegt, eine gewisse Unterstützung bieten, falls die Aktie weiter unter Druck gerät. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte die Aktie Richtung 170 $ bis 173 $ abrutschen. Dieser Bereich hat sich in der Vergangenheit bereits mehrfach als Unterstützug erwiesen.

Ein Ausbruch über das bisherige Jahrehoch wäre signifikant und könnte die Aktie mittelfristig in den großen Gap-Bereich aus dem Februar 2022 ansteigen lassen.

