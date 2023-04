Das nächste große iPhone-Softwareupdate iOS 17 wird im Zuge der WWDC 2023 Anfang Juni vorgestellt. Welche neuen Features die nächste iOS-Version an Bord haben könnte, deutet sich schon jetzt an. Apples Entwicklerkonferenz WWDC 2023 ist nicht mehr fern: In knapp sechs Wochen wird das Unternehmen zeigen, was in iOS 17, iPadOS 17 und macOS 14 stecken wird. Bislang sind kaum Details über die möglichen Features der Betriebssystemupdates durchgesickert - es hieß lediglich, dass Apple einige Wunschfunktionen in iOS 17 integrieren ...

