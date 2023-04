Am deutschen Markt geht der DAX zu Wochenmitte in die Knie und fällt bis auf knapp 15.700 Punkte. Zu groß scheint das Spannungsumfeld zwischen den grandiosen Quartals-Zahlen von Alphabet und Microsoft und der erneuten Furcht vor einem Banken-Beben zu sein, denn die US-Regionalbank First Republic Bank hat miserable Quartalszahlen geliefert. Welche DAX-Unternehmen heute bereits Zahlen geliefert haben und was es mit dem Deal des Traditionsnternehmens Viessmann auf sich hat, erfahrt Ihr in diesem Börsen-Briefing. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...