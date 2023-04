New York - Jessica M'Barek, die Ehefrau von Schauspieler Elyas M'Barek, ist von ihrer Wahlheimat New York begeistert. Auch wenn sie in Kalifornien aufgewachsen sei, schlage ihr Herz für die Ostküstenmetropole - "schließlich lebe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt", sagte Jessica M'Barek der "Gala".



Zuletzt war das Paar in eine Wohnung im Stadtviertel "Dumbo" gezogen. Auch ihren Lieblingsort in der Millionenstadt habe sie ihrem Mann schon gezeigt: das "Nitehawk Cinema" in Williamsburg. "Wir lieben es beide, Indie-Filme zu sehen, und es gibt hier immer ein passendes Menü zum Film." Außerdem gebe es dort gesalzenes Trüffel-Popcorn, das "wir geradezu inhalieren", so die US-Amerikanerin.



Das Model hat sich auch schon selbst als Schauspielerin versucht. Zu sehen war sie unter anderem in den Serien "Blue Bloods" und "Dietland".