Die Bilanzsaison in den USA befindet sich aktuell in der heißen Phase. In dieser Woche warten Anleger gespannt auf das Zahlenwerk großer amerikanischer Technologie-Aktien. Die am Dienstag veröffentlichten Unternehmenszahlen von Microsoft und Alphabet wurden von der Wall Street positiv aufgenommen. Ganz anders war die Reaktion der Anleger auf die Quartalsergebnisse bei dem Solarunternehmen Enphase. Für das erste Quartal meldeten die Amerikaner einen Quartalsgewinn von 1,37 US-Dollar je Aktie, der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...