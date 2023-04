Ehningen (ots) -Der Engineering-Dienstleister hat eine neue Markenidentität entwickelt. Klar im Fokus stehen hier die Menschen, das Wir-Gefühl und die einzigartigen technologischen Leistungen des Unternehmens. Bertrandt ist das Rebranding so eindrucksvoll gelungen, dass dieses nun vom Rat für Formgebung für den German Brand Award in den Kategorien "Excellent Brands - Industry, Machines & Engineering" sowie "Excellent Brands - Corporate Brand of the Year" nominiert wurde.Rund ein Jahr lang hat sich Bertrandt intensiv mit seinem Rebranding beschäftigt. Dabei standen Fragen wie "Wie lautet unser Selbstbild?" oder "Was macht uns einzigartig?" im Fokus der Projektgruppe, bestehend aus unterschiedlichen Abteilungen, Divisionen und dem Vorstand. "Unsere neue Markenidentität bringt die Merkmale, die Bertrandt ausmachen, deutlich zum Ausdruck. Dabei haben wir verschiedene Blickwinkel eingenommen, um alle unsere Stakeholder gleichermaßen zu begeistern, denn Marke kann nur gelingen, wenn sie ganzheitlich gedacht, entwickelt und einheitlich auf allen Kanälen implementiert wird", sagt Michael Lücke, Mitglied des Vorstands.Dass dies dem führenden Engineering-Dienstleister mit Erfolg gelungen ist, zeigt die Nominierung für den German Brand Award, der von einem Expertengremium vom Rat für Formgebung ausgelobt wird. Bertrandt ist dort in diesem Jahr mit seiner neuen Markenidentität in gleich zwei Kategorien nominiert worden: "Excellent Brands - Industry, Machines & Engineering" sowie "Excellent Brands - Corporate Brand of the Year"."Diese Nominierungen freuen uns besonders, denn sie zeigen, dass wir eines unserer Ziele erreicht haben: Die Begeisterung für Bertrandt nach außen zu tragen und uns als B2B-Unternehmen sichtbarer zu machen. Die neue Kommunikation steht für mehr Selbstbewusstsein und Strahlkraft. Wir möchten das Wir-Gefühl im Unternehmen hervorheben. Dies gelingt uns durch Botschaften, die den Teamgedanken hinter jedem Projekt und jeder Herausforderung verdeutlichen. Hinzu kommt eine warme, freundliche Bildwelt, in der Menschen und ihre außergewöhnlichen Leistungen im Fokus stehen und die so den gelebten "Bertrandt-Way" emotional vermittelt. Die für uns wichtigste Aussage hat sich dabei völlig und fast von allein als Rebranding bei unseren Mitarbeitenden verankert: "Wir sind Bertrandt", sagt Matthias Bienert, Head of Corporate Marketing and Corporate Communications.Unterstützung erhielt das Unternehmen bei der Kreation der neuen Markenidentität von follow red, Agentur für Brand Communication, mit Sitz in Stuttgart. Im Juni wird der Gewinner im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung bekanntgegeben.Der German Brand Award ist der Preis, der Markenerfolge sichtbar macht. Es ist ein Wettbewerb des German Brand Institute. Das Institut wurde durch den Rat für Formgebung und der GMK Markenberatung gegründet, um Markenführung als entscheidenen Erfolgsfaktor von Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerbsumfeld zu stärken. Mit dem German Brand Award vergibt das Institut einen der wichtigsten Markenpreise in Deutschland.Erfahren Sie mehr unter: www.bertrandt.comÜber BertrandtDurch unsere Entwicklungsleistung beschleunigen wir den technologischen Fortschritt und leisten einen relevanten Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft. Wir sind ein eigenständiger und internationaler Engineering Dienstleister mit langjähriger Automotive-Expertise. Mit branchenübergreifendem Know-how und einem ganzheitlichen System- und Produktverständnis schaffen wir technologische Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Wir beschäftigen uns mit den Trendthemen Digitalisierung, E-Mobilität und Autonome Systeme hauptsächlich für die Branchen Automotive, Luftfahrt und Maschinenbau und ermöglichen hier konsequent die Entstehung passgenauer Lösungen. Daran arbeiten wir jeden Tag - mit rund 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 50 Standorten weltweit.Pressekontakt:Bertrandt AGBirkensee 171139 EhningenJulia SchmidCorporate CommunicationsMobil: +49 (0)16098628706E-Mail: julia.schmid@bertrandt.comwww.bertrandt.comOriginal-Content von: Bertrandt AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14016/5494817