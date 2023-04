DJ Kreml übernimmt Kontrolle über russische Uniper- und Fortum-Töchter

MOSKAU (Dow Jones)--Russland hat die Kontrolle über die Vermögenswerte der deutschen Uniper und der finnischen Fortum in Russland übernommen und die Anteile an deren russischen Tochtergesellschaften an eine Regierungsbehörde übertragen. Nach einem am Dienstag vom russischen Präsidenten Wladimir Putin unterzeichneten Dekret hat die Föderale Agentur für die Verwaltung des Staatseigentums die 83,73-prozentige Beteiligung von Uniper und die 98,23-prozentige Beteiligung von Fortum an ihren jeweiligen russischen Tochtergesellschaften übernommen. "Externes Management ist vorübergehend und bedeutet, dass der ursprüngliche Eigentümer nicht mehr das Recht hat, Managemententscheidungen zu treffen", heißt es in einer Erklärung der Agentur vom Mittwoch.

"Der externe Manager erhält Befugnisse, die es ihm ermöglichen, die Effizienz der Unternehmen entsprechend ihrer Bedeutung für die russische Wirtschaft zu gewährleisten", so die Agentur weiter. Das neue Dekret wird von Russland als Reaktion auf die "unfreundlichen Handlungen" der Vereinigten Staaten und weitere Länder begründet, die Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt haben.

Der Schritt ist eine der bisher drastischsten Reaktionen des Kremls auf den Rückzug westlicher Unternehmen aus Russland nach dem Einmarsch des Landes in die Ukraine im vergangenen Jahr. Im vergangenen Sommer übernahm Russland die Kontrolle über das internationale Konsortium, das hinter dem riesigen Öl- und Erdgasprojekt Sachalin-2 im Fernen Osten Russlands steht, und zu dessen Anteilseignern unter anderem Shell und Mitsubishi gehören. Der Kreml droht seit langem damit, die Vermögenswerte von Unternehmen, die Russland verlassen, zu verstaatlichen.

Fortum teilte in einer Erklärung mit, dass es von den russischen Behörden keine offizielle Bestätigung über die vorübergehende Verwaltung der Vermögenswerte erhalten habe und die Situation prüfe. "Fortum geht derzeit davon aus, dass das neue Dekret keine Auswirkungen auf den Titel (eingetragenes Eigentum) der Vermögenswerte und Unternehmen in Russland hat. Es bleibt jedoch unklar, wie sich dies beispielsweise auf die russischen Aktivitäten von Fortum oder den laufenden Veräußerungsprozess auswirkt", heißt es weiter. Fortum hatte im Mai vergangenen Jahres erklärt, dass man sich darauf vorbereite, den russischen Markt zu verlassen und seine Aktivitäten in dem Land möglicherweise zu veräußern. Der Buchwert der Beteiligungen von Fortum in Russland belief sich Ende 2022 auf 1,7 Milliarden Euro.

Bei Uniper war kurzfristig keine Stellungnahme erhältlich.

