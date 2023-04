FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.04.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS RWS HOLDINGS PRICE TARGET TO 480 (690) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES KISTOS PRICE TARGET TO 630 (600) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3150 (2985) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WHITBREAD TARGET TO 3780 (3530) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 1850 (1760) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 850 (820) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1050 (1030) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 550 (515) PENCE - 'NEUTRAL' - SOCGEN RAISES COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS TO 'HOLD' - PRICE TARGET 55.50 EUR



