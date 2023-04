Berlin - Schauspieler Frederick Lau wird bei Konfrontationen am Set auch manchmal laut. "Ich mag es gerne, wenn es sich auch mal reibt", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".



Dabei komme es zu den besten Ergebnissen. Man müsse sich nicht immer zurückhalten, gerade wenn man sich am Set schon kenne. "Jeder Regisseur ist anders und ich bin ein Mensch, der immer etwas braucht, um mit jemandem warm zu werden." Dann müsse er sich manchmal zurückhalten.



"Wenn ich die Menschen schon kenne, fühle ich mich sicherer", so Lau. Zwar seien die meisten im Filmbusiness schon offen, aber jeder "ein komplett verschiedenes Individuum". "Insofern lebt die Zusammenarbeit von Unterschieden und das finde ich auch richtig so", sagte der Filmdarsteller.