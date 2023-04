EQS-Ad-hoc: Uniper SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Uniper SE: Uniper erwartet starke Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023



Uniper erwartet für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 ein starkes Ergebnis, das das derzeitige günstige Marktumfeld widerspiegelt. Auf der Grundlage vorläufiger und ungeprüfter Zahlen erwartet Uniper für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 ein bereinigtes EBIT von EUR 749 Mio. (Vorjahr: EUR -917 Mio.) und ein bereinigtes Nettoergebnis von EUR 451 Mio. (Vorjahr: EUR -674 Mio.). Im Hinblick auf die russischen Gaslieferkürzungen sind Uniper insgesamt im ersten Quartal 2023 keine weiteren Verluste aus der Beschaffung von Ersatzgasmengen entstanden. Daher benötigt Uniper bis auf Weiteres keine neuen Eigenkapitalerhöhungen des Bundes. Da die Gaspreise jedoch weiterhin volatil sind, können künftige Verluste aus der Beschaffung von Ersatzgasmengen und entsprechende potenzielle Eigenkapitalmaßnahmen auch in Zukunft nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt erwartet Uniper für das Jahr 2023 eine starke Ergebniserholung gegenüber dem Vorjahr, die zu einem positiven bereinigten EBIT und bereinigten Jahresüberschuss des Konzerns führen wird. Dieser aktualisierte Ausblick steht unter dem Vorbehalt der Marktpreisentwicklung im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2023 in einem insgesamt weiterhin volatilen und unsicheren Geschäftsumfeld. Alle genannten Zahlen und Aussagen sind vorläufig und ungeprüft. Aufgrund der Klassifizierung des Geschäftsbereichs Russische Stromerzeugung als nicht fortgeführte Aktivitäten im Jahr 2022 wurden die genannten Vorjahreswerte angepasst. Die detaillierten Finanzergebnisse für das erste Quartal 2023 werden, wie angekündigt, am 4. Mai 2023 veröffentlicht. Die verwendeten Kennzahlen werden im Geschäftsbericht der Uniper SE erläutert. Der Geschäftsbericht der Uniper SE ist unter www.uniper.energy abrufbar.





