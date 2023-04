Ella Hoxha (Pictet): Mit Staatsanleihen zur Netto-Null beitragen?

April 2023 - Im Universum klimabezogener Investments sind Staatsanleihen nur eine Randerscheinung. Aber das muss nicht so sein.

Wenn das Universum der Umweltinvestitionen die Planetensysteme in der Star-Wars-Galaxie wären, dann würde man Staatsanleihen sicherlich irgendwo am Rande des Imperiums finden. Denn für Investoren ist der Einsatz von Staatsanleihen für die Erreichung der Klimaziele eine riskante Reise ins Unbekannte.

Häufig heisst es, dass die Auswahl - oder der Ausschluss - bestimmter Staatsanleihen auf der Grundlage des Umweltprofils eines Landes die Renditen des Portfolios beeinträchtigt und kaum Veränderungen in der nationalen Klimapolitik bewirkt.

Diese Einstellung hält jedoch der Realität nicht stand. Wie man es auch dreht und wendet, die Netto-Null kann ohne öffentliche Gelder und staatliche Eingriffe nicht gelingen. Überall auf der Welt müssen die Regierungen Billionen von Dollar in Technologien für den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel investieren. Dafür sind auch sorgfältig ausgearbeitete Umweltgesetze und -vorschriften notwendig.

Somit sind Anleiheinvestoren als Kreditgeber für Regierungen weltweit und Inhaber von Staatsanleihen in einem Volumen von rund 128 Billionen US-Dollar in einer einzigartigen Position, sowohl die finanzielle als auch die gesetzliche Seite der Causa Klima zu beeinflussen.

Es wäre ein grosser Irrtum anzunehmen, dass Staatsanleihen keine Netto-Null-Investments sein können. Ganz im Gegenteil: Der BIS zufolge "ist wenig getan worden", um der Dynamik von Investitionen in Staatsanleihen eine neue Richtung zu geben, obwohl klimafokussierte Portfolios "eine Notwendigkeit für klimafreundliche Investitionen" sind und Anreize für nationale Regierungen bieten, "Massnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen der Wirtschaftstätigkeit in ihrem Hoheitsgebiet zu ergreifen". Mit anderen Worten: Staatsanleihen sind zentral für den Übergang zur Netto-Null - also, um in der Star-Wars-Analogie zu bleiben, mehr Coruscant als Tatooine.