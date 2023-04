Die Erste Asset Management (Erste AM) setzt die Emissionstätigkeit bei Unternehmensanleihenfonds mit fester Laufzeit fort. Der "Erste Laufzeitfonds 2028 II", der noch bis 16. Mai 2023 gezeichnet werden kann, soll Anleger:innen ansprechen, die sich die höheren Zinsen bei Unternehmensanleihen auf längere Zeit sichern wollen und neben dem jährlichen Kupon auf mögliche Kursgewinne hoffen, so die Fonds-Gesellschaft. Der erwartete Ertrag des Fonds setzt sich aus den laufenden Kupons der Anleihen sowie möglichen Tilgungsgewinnen der Anleihen zusammen. Aus den derzeitigen Kaufkursen der Anleihen und Kupons ergibt sich eine Rendite im geplanten Startportfolio von ca. 4 bis 4,5 Prozent. Der Fonds investiert sowohl in Anleihen aus dem Investment-Grade- als auch in ...

