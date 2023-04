EQS-News: SBF AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

SBF mit deutlichem Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2022 - deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum 2023 erwartet



26.04.2023 / 11:38 CET/CEST

SBF mit deutlichem Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2022 - deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum 2023 erwartet Umsatz steigt im Geschäftsjahr 2022 auf EUR 34,8 Mio. (2021: EUR 31,2 Mio.)

EBITDA erreicht EUR 2,3 Mio. (2021: EUR 5,2 Mio.)

Fortsetzung des eingeschlagenen Wachstumskurses

Vorübergehende Ergebnisbelastung durch schwierige gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Ausblick 2023: Umsatz von mehr als EUR 40,0 Mio. und deutlich steigendes EBITDA Leipzig, 26. April 2023 - Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22; WKN A2AAE2, "SBF"), ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge, Kommunen, Bahn und die Industrie, hat den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht. In einem volatilen gesamtwirtschaftlichen Umfeld ist es SBF gelungen, an den Wachstumskurs der vergangenen Jahre anzuknüpfen.



Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2022 um rund 12 Prozent auf 34,8 Mio. Euro (2021: 31,2 Mio. Euro). Das EBITDA erreichte rund 2,3 Mio. Euro nach einem Vorjahres EBITDA von 5,2 Mio. Euro. Die Hauptursachen für die vorübergehend geringere Profitabilität waren die eingeschränkte Materialverfügbarkeit, Auftragsverschiebungen in das neue Geschäftsjahr sowie einzelne Auftragsstornierungen aufgrund des Russlandembargos. Zudem konnten die gestiegenen Beschaffungskosten erst zeitverzögert an die Kunden weitergegeben werden.



Rudolf Witt, Vorstandsmitglied der SBF AG kommentiert: "Das vergangene Geschäftsjahr war geprägt von anhaltenden Lieferkettenproblemen, der Knappheit von Elektronikteilen und den stark steigenden Beschaffungskosten. Dennoch ist es uns in diesem herausfordernden Umfeld gelungen, weiter zu wachsen und uns bestens für das Geschäftsjahr 2023 aufzustellen. Mit unserem strategischen Lagerbestand, erhöhten Local-Content-Anforderungen und einer gut gefüllten Auftragspipeline blicken wir zuversichtlich in die Zukunft."



Beide Segmente strukturell für weiteres Wachstum vorbereitet

Das Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" entwickelte sich insgesamt stabil. Es lieferte einen Umsatzbeitrag von EUR 21,0 Mio.* (2021: EUR 21,5 Mio.) und steuerte ein EBITDA in Höhe von EUR 2,5 Mio. (2021: EUR 3,8 Mio.) zum Konzernergebnis bei. Die EBITDA-Marge sank entsprechend von 17,7 % auf 11,9 %. Insbesondere die höheren Beschaffungs- und Personalkosten machten sich im Ergebnis bemerkbar. Aufgrund der guten Lieferperformance, der hohen Qualität der Produkte und der jahrelangen kundenorientierten Zusammenarbeit hat SBF in den vergangenen Monaten bereits langfristige Großaufträge erhalten. Die Marktperspektiven bleiben daher ausgesprochen gut.



Das Geschäftsfeld "öffentliche und industrielle Beleuchtung" erzielte im Geschäftsjahr 2022 aufgrund des Hochfahrens der Produktion am neuen Standort in Springe mit den neu erworbenen Assets der Nordeon Lighting Solutions GmbH einen Umsatzsprung. Der Segmentumsatz lag bei EUR 15,1 Mio.* (2021: EUR 11,0 Mio.). Das EBITDA des Segments lag bei EUR -0,1 Mio. (2021: EUR 2,4 Mio.). Der Rückgang im Ergebnis ist auf einmalige Kosten für die Integration der neu erworbenen Assets und den Standortaufbau zurückzuführen. Zudem war dieses Segment von der eingeschränkten Verfügbarkeit einzelner Komponenten und steigenden Materialaufwendungen betroffen. Um den Herausforderungen am Beschaffungsmarkt zukünfig besser zu begegnen und die Projekte noch effizienter abzuwickeln, wurde der Lagerbestand Ende 2022 strategisch ausgebaut. Dies eröffnet die nötige Flexibilität, um auf aktuelle Marktbedingungen zu reagieren und die Lieferfähigkeit sicherstellen zu können. Die Neustrukturierung der Prozesse zeigt bereits positive Signale, sodass die Wachstumsperspektiven in dem Segment ausgesprochen gut bleiben.



Deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis für 2023 erwartet

Die Gesellschaft hat sich auf die Herausforderungen eingestellt - unter anderem mit stärkeren Local Content Anforderungen an Lieferanten. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 erwartet der Vorstand ein deutliches Umsatzwachstum auf mehr als 40 Mio. Euro und ein wieder steigendes EBITDA. Langfristig sieht der Vorstand aufgrund des positiven Marktumfelds und geplanter Akquisitionen weiteres Wachstumspotenzial.



* Die Differenz zwischen den addierten Segmentumsätzen und dem Konzernumsatz ergibt sich aus Konsolidierungseffekten.



Über die SBF-Gruppe:

SBF ist ein börsennotierter Anbieter von LED-Beleuchtungssystemen für Schienenfahrzeuge, Kommunen, Bahn und Industrie. Mit dem Fokus auf energieeffiziente LED-Beleuchtung profitiert SBF von den Megatrends Klimaschutz sowie Urbanisierung und erwartet in den kommenden Jahren zweistellige Wachstumsraten. Dabei setzt SBF auf organisches und anorganisches Wachstum zum Ausbau des Leistungsangebots und zur Erhöhung der Wertschöpfungstiefe.



Im Geschäftsfeld "Schienenfahrzeuge" ist SBF ein Tier-1-Lieferant komplexer Decken- und Beleuchtungssysteme für die weltweit führenden Schienenfahrzeughersteller. Starke Technologiekompetenz, hohe Wertschöpfungstiefe und maßgeschneiderte Kundenlösungen sind die Basis für eine führende Marktposition in einem Markt mit hohen Eintrittsbarrieren. Im Geschäftsfeld "öffentliche und industrielle Beleuchtung" bietet SBF moderne und smarte LED-Systeme zur effizienten Beleuchtung von Industrieanlagen und Infrastruktur wie Straßen und Bahnhöfen.



Weitere Informationen unter https://www.sbf-ag.com .



Unternehmenskontakt:



SBF AG

Der Vorstand

Zaucheweg 4

04316 Leipzig

Tel: +49 (0)341 65235 894

E-Mail: info@sbf-ag.com



Pressekontakt:



Kirchhoff Consult AG

Alexander Neblung

Borselstraße 20

22765 Hamburg

Tel: +49 (0)40 60 91 86 70

E-Mail: sbf@kirchhoff.de



