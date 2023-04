Wind River, ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, kündigte heute eine erweiterte Architekturunterstützung seiner branchenführenden Plattformen an, um den anspruchsvollen Anforderungen rechenintensiver unternehmenskritischer Anwendungen, insbesondere in der Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie, gerecht zu werden. Der DO-178C DAL A-Zertifizierungsnachweis für die Wind River Helix Virtualization Platform ist jetzt für die Armv8-A Architektur verfügbar. Die neueste Version von VxWorks 653 bietet aktualisierte DO-178C DAL A-Zertifizierungsnachweise für PowerPC.

Die Helix-Plattform mit DO-178C DAL A-Nachweis ist eine sicherheitszertifizierbare Multi-Core- und Multi-Tenant-Plattform mit Unterstützung für mehrere unabhängige Kritikalitätsstufen. Sie wurde für zahlreiche geschäftskritische Anwendungen in der Industrie entwickelt, wie z. B. kommerzielle und militärische Avionik, und ermöglicht es Kunden, unsichere Software neben Software einzusetzen, die nach den höchsten Standards in der Avionik (DO-178C), im Automobilbau (ISO 26262), in der Industrie (IEC 61508) und weiteren ähnlichen Standards zertifiziert ist. Die Helix Platform ist außerdem ARINC 653-konform und bietet eine stabile Zeit- und Raumpartitionierung auf den neuesten Hardwareplattformen, um Fehler einzugrenzen und die Aktualisierung von Anwendungen mit minimalen Test- und Integrationsanforderungen zu ermöglichen.

VxWorks 653 mit DO-178C DAL A-Nachweis ist eine sichere und zuverlässige Multi-Core, Multi-Tenant Plattform und für die PowerPC Architektur verfügbar. VxWorks 653 ist ebenfalls ARINC-653-konform und ebenso stabil wie die Helix Platform.

"Das Wachstum der intelligenten Edge stellt Branchen wie die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie vor einzigartige Anforderungen und Herausforderungen, einschließlich der erhöhten Komplexität in Bezug auf Zertifizierungen. Mit der Verfügbarkeit der aktualisierten Nachweise für Sicherheitszertifizierung für die Helix-Plattform und VxWorks 653 bieten wir unseren Kunden mehr Flexibilität und beschleunigte Innovationen, um die nächste Generation sicherer intelligenter Multi-OS-Geräte zu entwickeln", sagte Avijit Sinha, Chief Product Officer bei Wind River.

Die Wind River Technologie hat sich in den anspruchsvollsten sicherheitskritischen Anwendungen bewährt und macht es für Unternehmen einfacher und kostengünstiger, die strengen Sicherheitszertifizierungsanforderungen von EN 50128, IEC 61508, ISO 26262, DO-178C und ED-12C zu erfüllen.

Mit einer Technologie, die sich bei mehr als 400 Kunden in über 880 Sicherheitsprogrammen in mehr als 120 zivilen und militärischen Flugzeugen bewährt hat, treibt Wind River den Übergang zu softwaredefinierten Systemen in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich voran.

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme. Seit mehr als vier Jahrzehnten leistet das Unternehmen Pionierarbeit, bringt Innovationen hervor und liefert die Kerntechnologie für Milliarden von Vorrichtungen und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Fertigungsindustrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das durch erstklassige Unternehmensdienstleistungen und erstklassigen Support sowie durch ein breites Partner-Ökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen über Wind River erhalten Sie unter www.windriver.com.

