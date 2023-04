Münster (ots) -Die Dienstagsziehung (25. April) von Eurojackpot hat bei einem Nordrhein-Westfalen sicherlich Glücksgefühle ausgelöst: Als einziger Spielteilnehmer hat er die erste Gewinnklasse der europäischen Lotterie getroffen.Tipper vom NiederrheinSeinen Spielschein hat der oder die Glückliche über einen Jackpot-Dauertipp (mit einer Teilnahme bei einer Jackpot-Mindesthöhe von 20 Millionen Euro) im Internet ausgefüllt. Die Gewinnzahlen 12 - 21 - 24 - 28 - 40 und die beiden Eurozahlen 1 und 3 wurden bewusst gewählt und nicht über einen Quicktipp zufällig abgegeben. Fünf Tipps im Wert von 10,75 Euro haben für den Volltreffer in Reihe 4 ausgereicht und bescheren dem Spielteilnehmer, der seinen Wohnsitz am Niederrhein hat, nun exakt 46.857.546,20 Euro.Weiterer Millionär in DeutschlandEin weiterer deutscher Tipper wird bei dieser Eurojackpot-Ziehung ebenfalls zum Millionär. Im zweiten Rang gab es nur einen Spielteilnehmer mit fünf richtigen Zahlen und einer passenden Eurozahl. Für diesen Treffer gehen 1.185.033,10 Euro an einen Glückspilz aus Brandenburg. Inklusive dieser beiden Neu-Millionäre machte Eurojackpot seit Start der Lotterie im März 2012 bereits 238 Deutsche zu Millionären.Vier HochgewinnerIn der Gewinnklasse 3 freuen sich gleich vier weitere Spielteilnehmer über Hochgewinne. Tipper aus Niedersachsen, Thüringen, Schweden und Finnland räumten jeweils 167.075,80 Euro ab.Neuer Jackpot wartetZur kommenden Ziehung am Freitag (28. April) startet der Eurojackpot erneut bei 10 Millionen Euro. Tipps können in allen Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107909/5494909