AGC Biologics, ein weltweit führendes biopharmazeutisches Auftragsunternehmen für Entwicklung und Herstellung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), gab heute bekannt, dass es im Rahmen der Verleihung der Asia-Pacific Bioprocessing Excellence Awards mit dem Preis "Bioprocessing Excellence in Japan" für die Arbeit und die Leistungen am japanischen Standort AGC Biologics Chiba ausgezeichnet wurde.

Die von IMAPAC ausgerichteten Asia-Pacific Bioprocessing Excellence Awards (ABEA) würdigen herausragende asiatische Bioprocessing-Unternehmen für ihre Leistungen im vergangenen Jahr. AGC Biologics wurde am 15. März zusammen mit anderen Branchenführern auf der 10. Annual Biologics Manufacturing Asia Conference ausgezeichnet.

AGC Biologics ist eine CDMO in Japan, die über Kompetenzen im Bereich der mikrobiellen und Säugetierzellen gestützten Herstellung und Entwicklung verfügt und durch ein globales Ressourcen- und Lieferkettennetz unterstützt wird. Die multifunktionale, hocheffiziente Chiba-Anlage ist durch ihre Kernstruktur und die auf Schwerkraft basierende Bauweise flexibel und produziert qualitativ hochwertige Arbeit. Der Standort von AGC Biologics verfügt über wissenschaftliche Teams mit langjähriger Industrieerfahrung, etablierte mikrobielle Kapazitäten im großtechnischen Maßstab und wachsende Einweg-Säugetierzellsysteme, die eine hohe Erfolgsquote bei der Herstellung aufweisen. Außerdem profitiert der Standort von der engen Zusammenarbeit mit seinen Schwesterstandorten in Europa und den USA. Dank der Kooperation kann von diesem zentralen Standort im asiatisch-pazifischen Raum aus das gesamte Angebot von AGC Biologics bereitgestellt werden.

"Die Auszeichnung mit diesem Award ist für AGC Biologics eine große Ehre, da sie unsere wachsenden Biologika-Fähigkeiten an unserem Standort in Chiba, Japan, und die großartige Arbeit, die unsere Teammitglieder jeden Tag leisten, unter Beweis stellt", so Jun Takami, General Manager, AGC Biologics Chiba Anlage. "Unsere Wissenschaftler haben das Know-how, unsere Dienstleistungen genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden abzustimmen. Wir sind stolz darauf, mehrsprachige Dokumentationen zu entwickeln und bereitzustellen, die GMP-Produktion unter Einhaltung der Zeitvorgaben unserer Kunden durchzuführen und in allem, was wir tun, ein Höchstmaß an globaler Kundenzufriedenheit anzustreben."

Der Standort Chiba kann eine sehr beeindruckende Erfolgsbilanz bei mikrobiellen Projekten vorweisen, von der Prozessentwicklung für verschiedene Expressionssysteme (E. coli, Hefen usw.) bis zur kommerziellen Produktion. Mit Hilfe seiner Plattformentwicklungsmethode hat AGC Biologics Chiba schnelle und robuste Prozesse geschaffen, die eine zuverlässige Übertragung, Überprüfung und Optimierung der Säugetierzellproduktprozesse des Kunden gewährleisten. Die auf Säugetierzellen basierenden Systeme des Standorts können praktisch jeden Molekültyp unterstützen, darunter monoklonale Antikörper (mAbs), Gerinnungsfaktoren, Fusionsproteine und mehr.

Weitere Informationen über den Chiba-Standort von AGC Biologics und alle seine Möglichkeiten finden Sie unter https://www.agcbio.com/facilities/chiba.

AGC Biologics ist ein weltweit führendes biopharmazeutisches Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) mit einem starken Engagement für die Erbringung von Dienstleistungen auf höchstem Niveau, wobei wir Seite an Seite mit unseren Kunden und Partnern arbeiten. Wir bieten erstklassige Entwicklung und Herstellung von therapeutischen Proteinen auf Säugetier- und mikrobieller Basis, Plasmid-DNA (pDNA), Boten-RNA (mRNA), viralen Vektoren und gentechnisch veränderten Zellen. Unser globales Netzwerk erstreckt sich über die USA, Europa und Asien mit cGMP-konformen Einrichtungen in Seattle (Washington), Boulder und Longmont (Colorado), Kopenhagen (Dänemark), Heidelberg, Mailand (Italien) und Chiba (Japan), und wir beschäftigen derzeit mehr als 2.500 Mitarbeiter weltweit. Unser Engagement für kontinuierliche Innovation fördert die technische Kreativität zur Lösung der komplexesten Herausforderungen unserer Kunden, einschließlich der Spezialisierung auf Fast-Track-Projekte und seltene Krankheiten. AGC Biologics ist der Partner Ihrer Wahl. Weitere Informationen finden Sie unter www.agcbio.com.

