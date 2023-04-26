DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SGL INTERN. 22/25 NO0012441007 27.04.2023 HZE/EOT
SGL INTERN. 19/24 FLR SE0013101219 27.04.2023 HZE/EOT
SGL INTERN. 21/25 SE0015810759 27.04.2023 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SGL INTERN. 22/25 NO0012441007 27.04.2023 HZE/EOT
SGL INTERN. 19/24 FLR SE0013101219 27.04.2023 HZE/EOT
SGL INTERN. 21/25 SE0015810759 27.04.2023 HZE/EOT