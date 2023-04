Hamburg (ots) -



Eiserne Disziplin bestimmte bei "Let's Dance"-Star Philipp Boy, 35, von klein auf den Alltag: So schaffte es der deutsche Kunstturner, unter anderem Europameister und Vizeweltmeister zu werden. In GALA (Heft 18, EVT 27. April) verrät er jetzt eine Jugendsünde aus seiner Zeit im Sportinternat. "Erst hat man im Speisesaal ordentlich die gesunden Sachen gegessen, sich danach im Zimmer aber ab und zu Vanilla-Cola und ein Sandwich mit Käse, Salami und Ketchup-Mayo reingehauen." Heute schüttelt es ihn beim Gedanken an diesen Mischmasch.



Pressekontakt:



Sabine Kobes

Textchefin GALA

Tel. 040 / 3703-4199

sabine.kobes@rtl.de



Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5494925