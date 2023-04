Belize (ots) -Die Sommermonate stehen vor der Tür und das bedeutet für viele in erster Linie: Urlaubszeit. Wer in seinem Sommerurlaub gar nicht weit genug wegkommen kann und abseits der Massen viele unvergessliche Erlebnisse sammeln und Traumstrände erkunden möchte, für den ist das Land Belize in Mittelamerika ein absolutes Muss. Als exotischer Geheimtipp unter den Reisezielen begeistert das zweitkleinste Land Mittelamerikas seine Besucher nicht nur mit einer sonnenverwöhnten Küste inklusive paradiesischer Inseln, artenreichen Regenwäldern und alten Maya-Städten, sondern auch mit einer Vielzahl von Abenteuern.In den Monaten Mai bis November können Reisende das vielseitige Belize mit seinen zahlreichen adrenalingeladenen Aktivitäten, fesselnden Festivals, lebensfrohen Kultur und einer artenreichen Tierwelt ganz in Ruhe erleben. Ob beim Schnorcheln am zweitgrößten Riff der Welt, beim Tauchen im Great Blue Hole, beim Cave Tubing durch das Höhlensystem oder beim Ziplining im Regenwald - Belize bietet das ganze Jahr über unvergessliche Erlebnisse.Abseits der TouristenmassenAußerhalb der Hauptsaison ist in Belize mit deutlich weniger Touristen zu rechnen und man kann attraktive Hotelangebote buchen. Zusätzlich steht Reisenden eine große Auswahl an einzigartigen Unterkünften wie Lodges und Privatinseln zur Verfügung. Die spektakulären Maya-Tempel, die im ganzen Land verteilt sind, können in der Nebensaison in aller Ruhe erkundet werden, sodass man die dramatischen Fassaden auf sich wirken lassen und den Geist vergangener Zeit spüren kann. Die imposanten Mayastätten in Belize sind zwar zu keiner Zeit von großen Menschenansammlungen überlaufen, auch nicht in der Hauptsaison, jedoch gibt es nichts Unvergesslicheres als ein Erinnerungsfoto von der Spitze eines Maya-Tempels aus, mit nichts als dem weiten, üppigen Regenwald im Hintergrund.Einzigartigen Tieren begegnenBelize beheimatet das größte Barriere-Riff der westlichen Hemisphäre, das weltberühmte Great Blue Hole und drei der vier Korallenatolle in der Karibik. Ein Lebensraum für eine unfassbar vielfältige und einzigartige Tierwelt. Das Riff zählt seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe und bietet eine Heimat für ca. 70 Hartkorallen- und 36 Weichkorallenarten, sowie ca. 500 Fischarten. Dazu zählen Haie, Rochen, Delfine, Schildkröten und Seekühe. Ende März beginnt in dem kleinen mittelamerikanischen Land die Walhai-Saison und mit etwas Glück kann man in den Monaten bis Juni rund um den Vollmond im Gladden Spit Marine Reserve die sanften Riesen antreffen.Belize beheimatet auch das einzige Jaguar Reservat der Welt, das Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary. Neben Jaguaren leben in diesem Schutzgebiet unter anderem auch Ozelots, Pumas, Hirsche, Brüllaffen und Tapire, die es mit etwas Glück in der ruhigen Nebensaison zu bestaunen gilt.Festival-Saison erlebenBelize ist bekannt für seine Festivals, von denen viele in den Sommermonaten stattfinden. Von der Verkostung traditionell hergestellter Maya-Schokolade auf dem Chocolate Festival im Mai über die Eröffnung der Hummersaison mit dem Lobster Festival im Juli bis hin zum Belize International Music and Food Festival, dem größten Festival in Belize, das ebenfalls im Juli stattfindet.Ein Highlight der Feierlichkeiten ist der seit 1975 in Belize City stattfindende Carnival Road March, der sich zu einer der größten kulturellen Veranstaltungen des Landes entwickelt hat. Jedes Jahr im September versammeln sich tausende Belizianer und Touristen in der ehemaligen Hauptstadt des Landes, um gemeinsam die Fusion von Straßentheater, Musik, Kostümen und Tanz zu erleben. Die Festivals sollten sich Reisende auf keinen Fall entgehen lassen, um einen authentischen Einblick in die lebensfrohe Kultur zu erhalten.Trockenzeit im AugustWährend die Monate zwischen Mai und November, wie in den Tropen üblich, regenreicher sein können, ist der August in Belize etwas Besonderes. Obwohl dieser Monat in der Mitte der so genannten "Regenzeit" liegt, ist er für seine trockenen Tage bekannt, weshalb er auch oft als "kurze Trockenzeit" bezeichnet wird. Als Geheimtipp unter erfahrenen Belize-Reisenden verbindet er die Vorteile der Nebensaison mit angenehmen Temperaturen und geringeren Niederschlägen.Weitere Informationen finden Sie unter www.travelbelize.org.Pressekontakt:Finn Partners GermanyLuisa SchmidtkeBelizeDACH@finnpartners.comOriginal-Content von: Belize Tourism Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169640/5494934