Der neue Film der langjährigen ShareTheLoad-Bewegung von Ariel beleuchtet die schleichenden Auswirkungen einer ungleichen Verteilung der Hausarbeit auf Beziehungen und fordert Männer dazu auf, ihren Anteil zu leisten ShareTheLoad

78 der Frauen wollen sich wegen der Belastung aus der Beziehung zurückziehen

65 der Frauen empfinden eine emotionale Distanz zu ihrem Ehepartner, von denen 92 eine wachsende Distanz im Lauf der Zeit wahrnehmen

74 der Frauen haben es aufgegeben, die Aufteilung der Hausarbeit anzusprechen

Um seiner preisgekrönten ShareTheLoad-Bewegung neue Impulse zu geben, hat Ariel kürzlich seinen neuen Film ‚See the signs ShareTheLoad' vorgestellt. Er beleuchtet die langfristigen Auswirkungen einer ungleichen Verteilung der Hausarbeit auf Beziehungen und fordert mehr Männer dazu auf, die Arbeit zu teilen ShareTheLoad -, um eine gleichberechtigte und glückliche Ehe führen zu können. Der Film wirft eine wichtige Frage auf: "Wachst ihr zusammen oder auseinander?"

Der Film reflektiert die Erfahrungen vieler Paare, die in einer von Ungleichheit geprägten Beziehung leben. Viele Männer haben mehr Aufgaben übernommen und tragen sogar ihren vollen Anteil an der Verantwortung für die Arbeit im Haushalt. Diejenigen, auf die das bisher nicht zutrifft, will der Film dazu anregen, Anzeichen von Ungleichheit in ihrer Beziehung zu erkennen. Paare, die sich die Arbeit im Haushalt teilen, sind glücklicher und haben eine stärkere Bindung.

Dieser neue Film zeigt die Geschichte eines älteren Paares und wie sich ihre Beziehung im Lauf der Zeit entwickelt hat. Nach einem Gespräch mit seiner Tochter wird dem Vater bewusst, dass er die Arbeit seiner Frau im Haushalt als Selbstverständlichkeit betrachtet hat, und er schwört, von nun an die Aufgaben mit ihr zu teilen ShareTheLoad. Ihm wird klar: Wer das Leben mit einer Partnerin teilt, der hat auch die Pflicht, die Lasten mit ihr zu teilen.

Sharat Verma, CMO und Vice President, Fabric Care, P&G India erklärt: "Mit der Ariel ShareTheLoad-Bewegung wollten wir bedeutende Gespräche anregen, die positive Veränderungen bewirken. Die diesjährige Botschaft baut auf der Erkenntnis auf, dass eine ungleiche Verteilung der Hausarbeit langfristige Auswirkungen auf Beziehungen haben kann. Tatsächlich sind 81 der befragten Frauen der Ansicht, dass sich die ungleiche Verteilung der Hausarbeit im Lauf der Zeit auf ihre Beziehung ausgewirkt hat. Das Fundament einer starken Beziehung ist die Gleichberechtigung, die beiden Partnern ein Gefühl von Respekt und Wertschätzung vermittelt. Unsere jüngste Umfrage ergab, dass 95 der Paare glauben, gemeinsame Hausarbeit verbessert ihre Beziehung. Deshalb fordert Ariel mit diesem Film uns alle dazu auf, die Zeichen zu erkennen und die Lasten zu teilen, um gemeinsam zu wachsen ShareTheLoad."

