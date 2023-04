DJ Energiewirtschaft fordert wegen Klimawende neue Regeln für Gasnetze

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Energiewirtschaft fordert für die anstehende Transformation der Gasnetze wegen der geplanten Treibhausgasneutralität eine Anpassung des Rechts- und Regulierungsrahmens. Nach Ansicht des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wird das bestehende Gasnetz mit seiner Länge von rund 500.000 Kilometer voraussichtlich nicht vollständig benötigt werden. Es lasse sich aber für den Transport von klimaneutralen Gasen entlang strategisch wichtiger Trassen und auch in die Fläche nutzen.

Der BDEW forderte daher von der Politik Regelungen zum Umgang mit ungenutzten Gaskonzessionen, eine Anpassung von Gasnetzanschluss- und Zugangsverpflichtungen unter Einbeziehung der Klimaschutzziele, die Flexibilisierung der Nutzungsdauern für Gasnetze sowie einen Rahmen für die Reduktion und die angemessene Allokation von Transformationskosten.

"Damit die Nutzung von Gasnetzen auf volkswirtschaftlich möglichst effiziente und sozialverträgliche Weise zu einer dekarbonisierten Energieversorgung beitragen kann, sollten bestehende Strukturen und Vermögenswerte dort, wo es sinnvoll ist so weit es geht weitergenutzt und weiterentwickelt, unnötige Kosten vermieden und Lasten sachgerecht und fair verteilt werden können," forderte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung.

Externer Instrumente, wie die kommunalen Wärme- und Energieplanung, sollten in einen Regelungsrahmen eingebettet werden, der einerseits den Gasnetzbetreibern die erforderlichen Weichenstellungen und Entscheidungen in Richtung Klimaneutralität ermöglicht und andererseits einen wirtschaftlichen Betrieb der Gasnetze während des Transformationsprozesses sicherstellt, so der BDEW.

Die Denkfabrik Agora Energiewende hatte vorige Woche erklärt, sie rechne damit, dass über 90 Prozent des deutschen Gasverteilnetzes bis 2045 stillgelegt werden müsse. Wegen der angestrebten Klimaneutralität und der zunehmenden Nutzung von Wärmepumpen gebe es dann für den Großteil der bestehenden Gasverteilnetze absehbar keine Verwendung mehr.

April 26, 2023 05:44 ET (09:44 GMT)

