FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch bis zum Mittag im Kurs leicht zugelegt. Zuletzt stieg der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,04 Prozent auf 135,40 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,34 Prozent.

Konjunkturdaten wurden am Anleihemarkt eher zur Kenntnis genommen, als dass sie die Kurse bewegten. In Deutschland und Frankreich, den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone, hellte sich die Verbraucherstimmung jeweils auf. In beiden Ländern liegen die Indikatoren aber auf niedrigem Niveau. Die anhaltend hohe Inflation sorgt für Belastung, während die zuletzt rückläufigen Energiepreise die Stimmung etwas aufhellten.

Zur Wochenmitte stehen abermals einige Wortmeldungen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Programm. Kroatiens Notenbankchef Boris Vujcic sagte der slowenischen Zeitung Delo (Mittwoch), die EZB müsse die Zinsen weiter anheben. Die Inflation gehe zwar zurück, aber die Kerninflation sei hartnäckig hoch. "Uns bleibt nichts anderes übrig, als die Zinsen weiter zu erhöhen. Das müssen wir tun, bis wir eine Trendwende sehen." Kroatien ist das jüngste Mitglied des Euroraums, das Land ist Anfang 2023 beigetreten.

An den Finanzmärkten wird derzeit verstärkt auf geldpolitische Äußerungen geachtet, weil der kurzfristige Kurs der EZB nicht ganz klar ist. In der kommenden Woche treffen sich die Währungshüter zu ihren regelmäßigen Beratungen. Eine kleinere Zinsanhebung scheint nach jüngsten Äußerungen aus der Zentralbank ebenso möglich zu sein wie eine größere Anhebung./bgf/jsl/mis