DJ MARKT USA/Gegenbewegung auf Verluste erwartet - Microsoft sehr fest

Die US-Börsen dürften am Mittwoch zumindest einen Teil der Verluste vom Vortag wettmachen, nachdem mit Spannung erwartete Geschäftszahlen von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet besser als erwartet ausgefallen sind. Der S&P-Future liegt vorbörslich 0,4 Prozent im Plus, für den Nasdaq-Future geht es um 1,2 Prozent nach oben.

Am Vortag hatten einige enttäuschende Zahlenausweise die Anleger beunruhigt. Vor allem die Zahlen der First Republic Bank schürten Nervosität. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hatten Anleger massiv Einlagen bei anderen Regionalbanken abgezogen. Davon blieb auch First Republic nicht verschont, wie der Quartalsausweis der Bank zeigte. Die Aktie verlor daraufhin am Dienstag fast die Hälfte ihres Werts.

Die Zahlen der First Republic hätten den Sorgen um das Finanzsystem neue Nahrung gegeben, meint Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell. Und auch wenn die großen US-Banken in dieser Bilanzsaison mit starken Zahlen geglänzt hätten, dürften die kleineren Geldhäuser kritisch beäugt werden. Im vorbörslichen Handel am Mittwoch macht die Aktie indes 4,7 Prozent gut, was die Stimmung beruhigen hilft.

Microsoft gewinnen vorbörslich 7,6 Prozent. Alphabet rücken um gut 1 Prozent vor. Die Geschäftszahlen der beiden Unternehmen, deren Schicksale durch die miteinander konkurrierenden KI-Suchangebote zunehmend verknüpft seien, hätten eine gewisse Widerstandskraft bewiesen, kommentiert Mould.

Nach den Zahlen von Microsoft und Alphabet scheinen die Anleger den Quartalsausweisen anderer Technologieunternehmen optimistischer entgegenzublicken: Die Aktie der Facebook-Mutter Meta, die nach Börsenschluss über den Verlauf des ersten Quartals berichten wird, liegt 2 Prozent im Plus. Daneben stehen nach der Schlussglocke noch Zahlen von Ebay und Qualcomm an. Schon vor der Startglocke wird Boeing ihre Zahlen veröffentlichen.

An Konjunkturdaten steht nur der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem März auf der Agenda. Die eigentlichen Highlights der Woche stehen mit dem Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals am Donnerstag und dem PCE-Preisindex für März am Freitag an.

April 26, 2023 06:08 ET (10:08 GMT)

