DJ Umfrage: Nur jede 20 IT-Fachkraft in Tech-Branche ist eine Frau

BERLIN (Dow Jones)--Unter den IT-Fachkräften in der IT- und Telekommunikationsbranche befinden sich in Deutschland nur 5 Prozent Frauen. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Insgesamt liege der Frauenanteil der Belegschaft in der Informations- und Telekommunikationstechnik-Branche (ITK) 2023 mit durchschnittlich 15 Prozent in etwa auf dem Vorjahresniveau von 14 Prozent. Die Unternehmen seien sich laut Bitkom aber bewusst, dass sie den Frauenanteil erhöhen müssen. Denn mehr als drei Viertel seien überzeugt, dass der Frauenanteil die Produktivität und Kreativität in den Betrieben erhöht.

"Es ist völlig klar: die ITK-Unternehmen brauchen mehr Mädchen und Frauen", sagte Susanne Dehmel, Mitglied der Bitkom-Geschäftsleitung. "Mehr Frauen in der Digitalisierung - das bedeutet auch mehr digitale Teilhabe, mehr technologische Innovation und mehr wirtschaftlicher Erfolg. Bei der Umsetzung dieser Erkenntnis geht es allerdings weiterhin nur langsam voran. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren."

Knapp ein Drittel der Unternehmen haben demnach Ziele zur Erhöhung der Frauenanteile verankert, 19 Prozent planen dies konkret. Große Hürden liegen demnach aber beim Quer- und Wiedereinstieg, so der Verband. Insgesamt steige der Anteil weiblicher IT-Azubis mit der Größe eines Unternehmens.

April 26, 2023

