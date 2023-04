B2B-Unternehmen, die ihren Wachstumsmotor optimieren, werden auf dem B2B Summit EMEA von Forrester ausgezeichnet

Forrester (Nasdaq: FORR) ruft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) zu Nominierungen für seine B2B Return On Integration Honours und B2B Programmes Of The Year Awards auf, mit denen B2B-Unternehmen mit herausragenden wachstumsfördernden Leistungen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen ausgezeichnet werden. Die Preisträger werden auf dem B2B Summit EMEA von Forrester ausgezeichnet, der am 10. und 11. Oktober 2023 in London und in digitaler Form stattfindet.

Nominierungen für beide Preiskategorien sind für Unternehmen in EMEA mit mehr als 1.000 Mitarbeitern möglich. Forrester bittet um Nominierungen von Chief Marketing Officers, Chief Sales Officers, Chief Product Officers und anderen Marketing-, Vertriebs- und Produktverantwortlichen.

Die Nominierungskriterien für die beiden Auszeichnungen von Forrester lauten wie folgt:

B2B Return On Integration (ROI) Honours. Mit diesen Auszeichnungen werden Unternehmen gewürdigt, die eine starke funktionsübergreifende Abstimmung zwischen Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen dem B2B-Wachstumsmotor erreicht haben, um die Unternehmensleistung zu verbessern, den Kundennutzen zu steigern und den Umsatz zu erhöhen.

B2B Programmes Of The Year (POY) Awards. Mit diesenAuszeichnungen werden herausragende Leistungen in bestimmten Bereichen des Marketings, des Vertriebs und der Produktfunktionen gewürdigt, die auf der erfolgreichen Umsetzung von Forschungsergebnissen, Frameworks und Best Practices zur Verbesserung der funktionalen Leistung beruhen. Um sich zu bewerben, muss ein Unternehmen nachweisen, wie es eine moderne, umsatzorientierte Strategie, einen Prozess oder eine Initiative umgesetzt hat, um das Wachstum des Unternehmens zu fördern.

Unternehmen können hier die vollständigen Kriterien für die Nominierung für den Preis einsehen und eine Bewerbung einreichen. Die Frist für die Einreichung einer Nominierung endet am 5. Juni 2023.

"Wir freuen uns auf die Nominierungen von EMEA-Unternehmen für die B2B ROI Honours und B2B POY Awards von Forrester", sagt Paul Ferron, Vice President und Research Director bei Forrester. "Mit diesen Preisen werden Unternehmen ausgezeichnet, die ihren Wachstumsmotor auf den Kundennutzen ausgerichtet haben, um bessere Ergebnisse für Kunden zu erzielen und greifbare Resultate für sie."

Ressourcen:

Registrieren Sie sich für die Teilnahme an der Forrester-Konferenz 2023 B2B Summit EMEA.

Klicken Sie hier, um Einblicke für B2B-Führungskräfte zu erhalten.

Erfahren Sie mehr über Forrester Decisions für B2B Marketing Executives, B2B Sales Executives und Product Management.

Über Forrester

Forrester (Nasdaq: FORR) ist eines der einflussreichsten Forschungs- und Beratungsunternehmen der Welt. Wir helfen Führungskräften in den Bereichen Technologie, Kundenerfahrung, Digitales, Marketing, Vertrieb und Produktfunktionen dabei, die Fixierung auf den Kunden zu nutzen, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Durch Forresters firmeneigene Forschung, Beratung und Veranstaltungen werden Führungskräfte auf der ganzen Welt in die Lage versetzt, bei ihrer Arbeit mutig zu sein, um so den Wandel zu bewältigen und ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer Führung, Strategie und Geschäftstätigkeit zu stellen. Unsere einzigartigen Erkenntnisse beruhen auf jährlichen Umfragen unter mehr als 700.000 Verbrauchern, Geschäftsführern und Technologieführern weltweit, strengen und objektiven Forschungsmethoden, einschließlich Forrester Wave-Bewertungen, 100 Millionen Echtzeit-Feedback-Abstimmungen und der gemeinsamen Weisheit unserer Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter Forrester.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005123/de/

Contacts:

Naomi Thomas

nathomas@forrester.com