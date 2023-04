DJ Bundeskabinett beschließt kräftige Rentenerhöhung zum 1. Juli

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Erhöhung der Renten zum 1. Juli beschlossen. Im Westen sollen die staatlichen Renten um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent steigen.

"Die steigenden Löhne und der starke Arbeitsmarkt in Deutschland machen diese Erhöhungen möglich", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Es freue ihn besonders, dass die Rentenangleichung Ost aufgrund der positiven Entwicklung ein Jahr früher erreicht wird, als gesetzlich vorgesehen. "Dazu hat auch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro beigetragen, von der viele Menschen in den neuen Ländern profitiert haben", so Heil.

Das Sicherungsniveau bei der Rente bleibe daher stabil bei über 48 Prozent. Diese Haltelinie von mindestens 48 Prozent gilt aktuell bis zum Jahr 2025. Heil versprach Maßnahmen, um die gesetzliche Rente auch langfristig zu stabilisieren, "damit die Menschen auch in Zukunft auf eine gute Altersvorsorge vertrauen können".

Mit einem neuen Rentenpaket will Heil diese Haltelinie von 48 Prozent über das Jahr 2025 hinaus sichern.

