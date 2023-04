Berlin (ots) -Lightspeed Commerce Inc. (https://www.lightspeedhq.de/) (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), Anbieter einer globalen All-in-one Handelsplattform zur Vereinfachung, Skalierung und Herstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse, hat bekannt gegeben, dass, Liam Crooks zum neuen Managing Director von Lightspeed für die EMEA-Region ernannt wurde. Lightspeed bestätigt damit seinen Wachstumskurs.Crooks war zuvor bei Lightspeed Senior Vice President für den Hospitality-Bereich und bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung aus der Technologiebranche in seine neue Position ein. Er kam Anfang 2022 zu Lightspeed, nachdem er 10 Jahre bei Yelp als Vice President für den Vertrieb tätig war.Crooks wird sich in seiner Rolle darauf konzentrieren, profitables Wachstum in der gesamten EMEA-Region voranzutreiben, den aktuellen Kundenstamm des Unternehmens zu erweitern und Kunden durch schwierige Zeiten zu begleiten, die durch die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen noch verschärft werden."Es ist eine aufregende Zeit, das EMEA-Geschäft von Lightspeed zu leiten", so Crooks. "Lightspeed verfügt nicht nur über ein fantastisches Produktangebot und ein unglaublich talentiertes Team, sondern auch über einen breiten Kundenstamm, der von Sterne-Restaurants bis hin zu lokalen Einzelhandelsgeschäften reicht - und wir setzen alles daran, sie weiterhin bei dem zu unterstützen, was sie am besten können.""Ich stehe zu 100 % hinter der Ausrichtung von Lightspeed und bin von unserem langfristigen Erfolg überzeugt," betont Crooks. "Lightspeed hat eine hervorragende Marktpositionierung, um die Anforderungen unserer Kunden im Einzelhandel und im Gastgewerbe bestmöglich zu erfüllen. Ich freue mich darauf, die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens mitzugestalten und unsere Kunden auf die Überholspur zu bringen."Liam Crooks ist auch damit betraut, die Vertriebs- und Marketingabteilung des Unternehmens zu leiten und wird dabei eng mit der Produktentwicklung zusammenarbeiten. Dadurch soll das Produktangebot von Lightspeed noch besser auf die Anforderungen der Kunden in Europa abgestimmt werden.JD Saint-Martin, Präsident von Lightspeed, unterstreicht das: "Liams weitreichende Erfahrung und seine Erfolgsbilanz als Führungskraft machen ihn zur idealen Person für die Leitung unseres EMEA-Geschäfts. Gemeinsam werden wir uns darauf konzentrieren, das Wachstum in dieser Region voranzutreiben und kleine und mittelständische Unternehmen weiterhin dabei zu unterstützen, ihre Geschäftsprozesse durch maßgeschneiderte Technologie zu optimieren."Crooks, der bisher in Chicago lebte, wird ab Anfang Mai die Londoner Niederlassung von Lightspeed leiten und eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der globalen Strategie des Unternehmens einnehmen.Über LightspeedDie All-in-one Handelsplattform von Lightspeed unterstützt Unternehmen, die das Rückgrat der globalen Wirtschaft bilden. Sie ermöglicht Händlern innovatives Arbeiten, um Prozesse zu vereinfachen, zu skalieren und außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten. Mit der Cloud-Lösung lassen sich Online- und stationärer Handel, Multichannel-Vertrieb, Standort-Erweiterungen, weltweites Bezahlen, Finanzierungen sowie die Verbindung zu Lieferanten-Netzwerken neu gestalten und zusammenführen. Lightspeed wurde 2005 in Montreal, Kanada, gegründet und ist sowohl an der New York Stock Exchange (NYSE: LSPD) als auch an der Toronto Stock Exchange (TSX: LSPD) notiert. Mit Teams in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum stärkt Lightspeed Unternehmen aus Einzelhandel, Gastgewerbe und der Golfbranche in über 100 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lightspeedhq.de. Folgen Sie uns auf: LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, and Twitter.Pressekontakt:Ilja Zeidler, Senior PR Manager EMEAilja.zeidler@lightspeedhq.com // LightspeedOriginal-Content von: Lightspeed POS Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165632/5495091