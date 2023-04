DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:07 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.095,75 +0,1% +5,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.911,50 +0,8% +15,9% Euro-Stoxx-50 4.332,30 -1,0% +14,2% Stoxx-50 4.030,86 -1,0% +10,4% DAX 15.756,70 -0,7% +13,2% FTSE 7.858,79 -0,4% +5,9% CAC 7.450,58 -1,1% +15,1% Nikkei-225 28.416,47 -0,7% +8,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,45 +0,11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,06 77,07 -0,0% -0,01 -3,9% Brent/ICE 80,58 80,77 -0,2% -0,19 -5,0% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,39 39,83 -3,6% -1,44 -48,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.998,98 1.997,48 +0,1% +1,50 +9,6% Silber (Spot) 24,89 25,03 -0,6% -0,14 +3,8% Platin (Spot) 1.105,00 1.090,85 +1,3% +14,15 +3,5% Kupfer-Future 3,86 3,85 +0,4% +0,02 +1,3%

Die Ölpreise stabilisieren nach nach ihrem jüngsten Rücksetzer, nachdem der Branchenverband API am späten Dienstag eine überraschend deutliche Abnahme der US-Rohölvorräte gemeldet hat. Die Akteure warten nun auf die offiziellen Daten zu den Lagerbeständen der staatlichen Energy Information Administration.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften am Mittwoch zumindest einen Teil der Verluste vom Vortag wettmachen, nachdem mit Spannung erwartete Geschäftszahlen von Microsoft und der Google-Mutter Alphabet besser als erwartet ausgefallen sind. Am Vortag hatten einige enttäuschende Zahlenausweise die Anleger beunruhigt. Vor allem die Zahlen der First Republic Bank schürten Nervosität. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hatten Anleger massiv Einlagen bei anderen Regionalbanken abgezogen. Davon blieb auch First Republic nicht verschont, wie der Quartalsausweis der Bank zeigte. Die Aktie verlor daraufhin am Dienstag fast die Hälfte ihres Werts. Die Zahlen der First Republic hätten den Sorgen um das Finanzsystem neue Nahrung gegeben, meint Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell. Und auch wenn die großen US-Banken in dieser Bilanzsaison mit starken Zahlen geglänzt hätten, dürften die kleineren Geldhäuser kritisch beäugt werden. Im vorbörslichen Handel am Mittwoch macht die Aktie indes 4,7 Prozent gut, was die Stimmung beruhigen hilft. Microsoft gewinnen vorbörslich 7,6 Prozent. Alphabet rücken um gut 1 Prozent vor. Die Geschäftszahlen der beiden Unternehmen, deren Schicksale durch die miteinander konkurrierenden KI-Suchangebote zunehmend verknüpft seien, hätten eine gewisse Widerstandskraft bewiesen, kommentiert Mould.

An Konjunkturdaten steht nur der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter aus dem März auf der Agenda. Die eigentlichen Highlights der Woche stehen mit dem Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals am Donnerstag und dem PCE-Preisindex für März am Freitag an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q

15:00 LU/RTL Group SA, HV (und Geschäftsbericht)

17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 1Q

18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q

22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q

23:00 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Die europäischen Aktienmärkte erholen sich bis Mittwochmittag etwas von den Tiefs, bleiben aber unter Abgabedruck. Für Zurückhaltung sorgt die Nachricht über den Banken-Run bei First Republic. "Die Bankenkrise scheint oberflächlich zwar abgewendet, jedoch rumort es unter der Oberfläche weiterhin. Eine Konsolidierung der Bankenlandschaft in den USA scheint unausweichlich, nächste Insolvenzen drohen", kommentiert CMC. Technologiewerte verlieren im Schnitt 1,4 Prozent. Hier belasten die deutlichen Abschläge bei ASMI (-10%) sowie Dassault Systemes (-7%) nach deren Zwischenberichten. Majorel haussieren in Amsterdam um 38 Prozent auf 29 Euro, nachdem der französische Call-Center-Betreiber Teleperformance (-14%) ein Übernahmeangebot von 30 Euro pro Aktie vorgelegt hat. Vonovia (+6%) hat eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent an Südewo für 1 Milliarde Euro an Apollo Global Management verkauft. Kering verlieren 3 Prozent. Der Royal Bank of Canada (RBC) zufolge decken sich die Umsätze von Kering für das erste Quartal mit der Konsenserwartung und der Annahme der Analysten. Das organische Wachstum von Danone (+1%) im ersten Quartal liegt laut Bernstein über den Erwartungen, wobei die positive Abweichung zum Konsens bei den Volumina höher sei als bei der Preisgestaltung. Positiv wertet ein Marktteilnehmer den Jahresauftakt des französischen Bau- und Infrastrukturunternehmens Vinci (+1,8%). Die Analysten von Jefferies bestätigen Valeo (-4,3%) mit Blick auf die Geschäftszahlen zum ersten Quartal den erwartet verhaltenen Start in das Jahr. Symrise notieren nach Zahlenvorlage kaum verändert. Das organische Wachstum von 10,6 Prozent liegt deutlich über dem des Vorjahreszeitraums sowie der Prognose von 8,3 Prozent. Die Prognosen hat Symrise bekräftigt. Beiersdorf (+0,2%) bekräftigte die kürzlich erhöhte Prognose. Für die Aktie von Varta geht es um 3,4 Prozent nach unten. Das Jahresergebnis "ist noch schlechter ausgefallen als erwartet", so ein Aktienhändler.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:19 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1044 +0,6% 1,0990 1,0984 +3,2% EUR/JPY 147,27 +0,3% 146,93 147,22 +4,9% EUR/CHF 0,9817 +0,3% 0,9791 0,9794 -0,8% EUR/GBP 0,8846 +0,0% 0,8842 0,8853 -0,1% USD/JPY 133,36 -0,3% 133,71 134,03 +1,7% GBP/USD 1,2485 +0,6% 1,2427 1,2407 +3,2% USD/CNH (Offshore) 6,9387 -0,0% 6,9319 6,9415 +0,2% Bitcoin BTC/USD 29.060,26 +2,8% 28.400,03 27.430,82 +75,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gibt am Mittwoch nach; der Dollarindex verliert 0,4 Prozent. Belastend wirkt der Streit um die Schuldenobergrenze der USA. US-Finanzministerin Janet Yellen habe davor gewarnt, dass das Scheitern des Kongresses, die Schuldenobergrenze der Regierung anzuheben, katastrophale Folgen für die US-Wirtschaft haben würde, betont MUFG-Währungsexperte Derek Halpenny. Die Äußerungen seien zu einem Zeitpunkt gekommen, als ein Gesetzentwurf der Republikaner, der eine Erhöhung der Obergrenze um 1,5 Billionen Dollar vorsehe, in eine Sackgasse geraten sei, weil der Geschäftsordnungsausschuss des Repräsentantenhauses die Verabschiedung im Plenum verzögert habe. "Die Frage der Schuldenobergrenze ist eindeutig ein negatives Risiko für den Dollar", befindet Halpenny. Das Thema verstärke die wirtschaftlichen Abwärtsrisiken.

Die schwedische Krone gerät derweil mit taubenhaften Aussagen der Riksbank unter Druck.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Als tendenzielle Belastung erwiesen sich die US-Börsen, wo schwache Konjunkturdaten und die Furcht vor einer neuen Bankenkrise die Indizes abwärts geführt hatten. Abgemildert wurden die negativen Vorgaben durch die US-Futures, die nach guten Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft im Plus notierten. Am japanischen Markt belastete nach zwei Handelstagen mit Gewinnen die Unsicherheit über die Aussichten in der Wirtschaft und bei Unternehmenszahlen. Auch der feste Yen drückte auf die Aktienkurse. Finanzwerte führten die Abwärtsbewegung nach dem kräftigen Fall der US-Renditen an. Mizuho Financial Group verloren 2,4 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group 2,2 Prozent. Shimano sausten um 11,6 Prozent abwärts, nachdem der Nettogewinn im Quartal um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen ist. Immobilienentwickler führten in Schanghai zunächst die Liste der Verlierer an, notierten dann aber uneinheitlich. China Vanke fielen um 0,5 Prozent, während Gemdale um 0,6 Prozent zulegten. Der Bankensektor tendierte volatil, mit Gewinnen von 0,2 Prozent bei Industrial & Commercial Bank of China. Mit dem Indexschwergewicht Kweichow Moutai ging es 0,6 Prozent nach oben, nachdem der Spirituosenhersteller solide Ergebnisse zum ersten Quartal ausgewiesen hatte. In Seoul stiegen SK Hynix um 2,1 Prozent. Das Unternehmen hatte einen Nettoverlust ausgewiesen, der niedriger ist als erwartet. Das Unternehmen rechnet mit einer Verbesserung der Marktbedingungen im zweiten Halbjahr. Hyundai Motor (+2,2%) bauten die Gewinne der vorigen Sitzung nach starken Quartalszahlen aus. Rüstungswerte kamen nach Gewinnmitnahmen zurück. So verloren Hyundai Rotem 5,5 Prozent, nach einer zehntägigen Gewinnstrecke. Minenwerte verloren in Sydney mit den sinkenden Eisenerzpreisen den vierten Tag in Folge. Mineral Resources brachen um 9,7 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognose aufgrund von Verzögerungen bei seinem Mt-Marion-Lithiumprojekt gesenkt hat.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen legen zur Wochenmitte zu. Dies ist vor allem bei den iTraxx-Indizes auf die Financials zu beobachten. Hier wird mit der Entwicklung bei einigen US-Banken eine höhere Prämie gefordert. Aber auch die Berichtssaison in Europa hatte jüngst einige negative Überraschungen parat.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

MTU

hat im ersten Quartal von einer starken Nachfrage aus der zivilen Luftfahrt profitiert und den Gewinn unter dem Strich mehr als verdoppelt. Der DAX-Konzern hatte bereits in der vergangenen Woche Eckzahlen vorgelegt, die über den Markterwartungen lagen, und seine Prognose bestätigt.

ADESSO

Bei Adesso rückt die langjährige Personalchefin Kristina Gerwert in den Vorstand auf. Die 46-Jährige wird ab Juli Nachfolgerin von Vorstandsmitglied Dirk Pothen und damit für den Bereich Human Resources, das Gebäudemanagement des Unternehmens und die Tochtergesellschaft alleato assekuranzmakler verantwortlich sein.

AUDI

Im Betrugsprozess gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler und weitere Angeklagte im Zusammenhang mit dem Dieselskandal bei Volkswagen hat das Landgericht München II den möglichen Strafrahmen für Stadler konkretisiert. Im Gegenzug für ein Teilgeständnis könne Stadler eine Bewährungsstrafe von 18 bis 24 Monaten Haft und eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro erhalten, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Weickert am Mittwoch.

BERTELSMANN

Der französische Call-Center-Betreiber Teleperformance will den Wettbewerber Majorel kaufen, an dem der Bertelsmann-Konzern mit fast 39,5 Prozent beteiligt ist.

DEUTSCHE BAHN

Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) dem Konzern vorgeworfen, die Gespräche einseitig abgebrochen zu haben. Die Abreise des Verhandlungsführers der Bahn vom Verhandlungsort in Fulda sei "völlig unverständlich", teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit und erklärte weiterhin ihre Verhandlungsbereitschaft. Sie forderte ein verbessertes Angebot und schloss "weitere Warnstreiks" nicht aus.

NOMURA

Büroräume der japanischen Investmentbank Nomura in Frankfurt sind im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Cum-Ex-Geschäften durchsucht worden. "Die Kölner Staatsanwaltschaft befand sich (heute Morgen) in den Frankfurter Büros von Nomura im Zusammenhang mit Untersuchungen hinsichtlich in der Vergangenheit liegender Transaktionen mit deutschen Aktien rund um den Ausschüttungstermin von Dividenden", teilte ein Sprecher der Bank Dow Jones Newswires mit. "Wir arbeiten weiterhin umfassend mit den Behörden in ihrer Untersuchung zusammen."

OHB

Eine Tochter des Technologie- und Raumfahrtkonzerns OHB ist mit einer Klage gegen die Vergabe eines öffentlichen EU-Auftrags für das Satellitennavigationssystem Galileo gescheitert. Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hatte den Auftrag für Übergangssatelliten nach einem Vergabeverfahren an Thales Alenia Space Italia und an Airbus Defence & Space (ADS) vergeben. Dies hatte die OHB-Tochter für Raumfahrtsysteme, OHB System AG, angefochten. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) wies die Klage am Mittwoch ab.

PROSIEBENSAT1 MEDIA SE

kann ihre Bilanz für 2022 doch noch im April vorlegen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, wird er die Zahlen für das vergangene Jahr am Freitag, den 28. April, veröffentlichen. Prosieben hatte die für Anfang März geplante Bilanzvorlage wegen regulatorischer Fragestellungen im Zusammenhang mit dem zum Segment Commerce & Ventures gehörenden Geschäft von Jochen Schweizer mydays verschoben.

PUMA

macht weiter kleine Fortschritte beim Abbau der Lagerbestände, die die ganze Sportartikalbranche belasten und infolge notwendiger Preisnachlässe weiter auf die Gewinnmargen drücken.

PUMA

hat im ersten Quartal den Umsatz - auch dank einer Trendwende in China - prozentual zweistellig gesteigert. Jedoch hat der Sportartikelhersteller, der seit November von CEO Arne Freundt geleitet wird, operativ und unter dem Strich weniger verdient als im Vorjahr. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich die Puma SE auf Kurs.

UNIPER

erwartet nach starken Geschäftszahlen im Auftaktquartal eine kräftige Ergebniserholung für 2023 und sieht derzeit keinen Bedarf für zusätzliche Kapitalspritzen des Bundes.

UNIPER

Russland hat die Kontrolle über die Vermögenswerte der deutschen Uniper und der finnischen Fortum in Russland übernommen und die Anteile an deren russischen Tochtergesellschaften an eine Regierungsbehörde übertragen.

WINTERSHALL DEA

Angesichts stark rückläufiger Preise für Gas und Öl hat Wintershall Dea im abgelaufenen Quartal operativ 14 Prozent weniger verdient. Die Kennziffer EBITDAX blieb mit 1,14 Milliarden Euro um 190 Millionen Euro hinter dem Vorjahreswert zurück, wie der Öl- und Gaskonzern mitteilte, der zu 72,7 Prozent dem Ludwigshafener Chemieriesen BASF gehört.

VIESSMANN

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) führt wegen der vom Heizungsbauer Viessmann geplanten Verkaufs seiner Wärmepumpensparte an den US-Konzern Carrier Global Gespräche mit beiden Unternehmen. "Wichtig ist, dass die Vorteile unserer Energiepolitik und Gewinne, die damit erwirtschaftet werden, auch weiter dem Standort Deutschland zugutekommen", erklärte Habeck laut seinem Ministerium.

VITESCO

Der Aufsichtsrat von Vitesco Technologies hat Sabine Nitzsche zur neuen Finanzvorständin mit Wirkung ab dem 1. November 2023 bestellt. Sabine Nitzsche folgt nach Angaben von Vitesco Technologies auf Werner Volz, der in den Ruhestand eintreten wird.

ALSTOM

Für das RER-Schnellbahnnetz im Großraum Paris wird der französische Bahntechnikkonzern Alstom weitere 60 Züge liefern. Die Doppeldeckerzüge, die für die vom staatlichen Bahnkonzern SNCF betriebenen Linien D und E bestimmt sind, haben einen Auftragswert von fast 1 Milliarde Euro.

CRH

hat den vergleichbaren Umsatz im ersten Quartal mit Hilfe von Wachstum in Amerika und Europa um 5 Prozent gesteigert. In einer Mitteilung der CRH plc hieß es, das Geschäft mit Baustoffen in Nord- und Südamerika sei vergleichbar um 8 Prozent gewachsen und in Europa um 6 Prozent. Nominal kletterte das Geschäft in Amerika um 10 Prozent, während es in Europa um 1 Prozent fiel.

DANONE SA

hat ihre Prognose für das organische Umsatzwachstum 2023 angehoben, nachdem der Umsatz im ersten Quartal dank Preiserhöhungen deutlich gestiegen ist. Der französische Hersteller von Joghurts, abgefülltem Wasser und Säuglingsnahrung erzielte zwischen Januar und Ende März einen Umsatz von 6,96 Milliarden Euro nach 6,24 Milliarden Euro im Vorjahr.

GSK

hat im Auftaktquartal weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahr, die Markterwartungen dabei aber übertroffen. Der britische Pharmariese bestätigte bei Vorlage der Zahlen überdies seine Prognose für das Gesamtjahr 2023.

KPN

hat im Auftaktquartal beim Nettogewinn und Umsatz die Erwartungen übertroffen. Die Niederländer bekräftigten zudem ihre Jahresprognose. Royal KPN erwirtschaftete einen Quartalsgewinn von 196 Millionen Euro nach 179 Millionen Euro im Vorjahresquartal, Analysten hatten nach einem von KPN ermittelten Konsens lediglich 165 Millionen Euro geschätzt.

IBERDROLA

hat seinen Nettogewinn im ersten Quartal um 40 Prozent gesteigert und für das Gesamtjahr 2023 ein Gewinnwachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

ORANGE

hat nach einem leichten Umsatzwachstum im ersten Quartal die Jahresprognose bestätigt. Die Franzosen gehen davon aus, dass der Konzern in den kommenden Quartalen von den Preiserhöhungen profitieren wird, die Anfang 2023 umgesetzt wurden.

RECKITT BENCKISER

hat im ersten Quartal seinen Umsatz dank eines breit angelegten Wachstums gesteigert. Der Eigentümer von Marken wie Sagrotan, Woolite oder Kukident gab zudem die Bestellung von Kris Licht zum CEO bekannt, der die Nachfolge des Interimschefs Nicandro Durante antreten soll.

SAFRAN

ist mit einem Umsatzwachstum ins neue Jahr gestartet und hat die Jahresprognose bekräftigt. Die Franzosen, die Systeme und Ausrüstungen für Flugzeuge und für die Raumfahrtbranche anbieten, meldeten für das erste Quartal einen bereinigten Umsatz von 5,27 Milliarden Euro, was um 29 Prozent auf berichteter und auf organischer Basis um 25 Prozent höher war als im Vorjahr.

