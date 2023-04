Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA



Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.04.2023

Kursziel: 145,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter; Tim Kruse, CFA



Unternehmensbesuch verdeutlicht operativ intaktes Geschäft - CEWE dürfte einen starken Jahresauftakt verzeichnen



Vergangene Woche hatten wir die Möglichkeit, uns mit Herrn Dr. Holzkämper (CFO) und Herrn Weber (Vice President Investor Relations) über den Verlauf des ersten Quartals sowie die im Fokus stehenden operativen Themen auszutauschen und darüber hinaus Einblicke in die Produktionsstrecken verschiedener Fotoprodukte zu bekommen.



Q1 sollte an den Aufwärtstrend anknüpfen können: In dem Gespräch zeigte sich der CFO mit Blick auf die weitere Entwicklung konfident und hob hervor, dass CEWE den seit Q2/2022 anhaltenden Wachstumskurs erfolgreich fortsetzen konnte. Wir gehen daher unverändert von einer spürbaren Steigerung gegenüber dem Vorjahr um +2,8% aus, was einen Konzernumsatz von 142,8 Mio. Euro impliziert (Erlöse in Q1/2022: 138,9 Mio. Euro). Auch Ergebnisseitig dürfte es CEWE damit gelungen sein, mit einem EBIT von 2,3 Mio. Euro (MONe) nicht nur das Niveau des Vorjahrs (Q1/2022: 2,1 Mio. Euro), sondern auch der Prä-Corona-Jahre zu übertreffen (Q1/2019: 1,9 Mio. Euro; Q1/2020: 2,0 Mio. Euro).



Fortschritte bei den ausstehenden Governance-Themen: Mit der Meldung über die Besetzung der bis dato vakanten Position im Kuratorium am 20. April nähert sich CEWE dem Ziel, eine gute Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Stiftungskuratorium sowie Aufsichtsrat wiederherzustellen. Damit übernimmt Herr Waskönig, der u.a. auch Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Oldenburg e.V. ist, die Nachfolge von dem zum Jahresende altersbedingt ausgeschiedenen Herrn Dr. Hollander. Ferner dürfte hierzu in naher Zukunft mit dem Verkünden des neuen Vorsitzenden ein weiteres Update folgen

CAPEX-Guidance weist Spielraum für weitere Zukäufe in 2023 auf: Im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts hat die Gruppe CAPEX für das aktuelle Jahr von bis zu 60 Mio. Euro in Aussicht gestellt. In 2022 betrug das Investitionsvolumen in Summe 55,3 Mio. Euro, wovon rd. 17 Mio. Euro einmalige Effekte darstellten und damit entsprechend etwa 40 Mio. Euro als Maintenance CAPEX zu klassifizieren waren. Nachdem zuletzt die Hertz GmbH, der Systemlieferant für die CEWE-Fotostationen in den Retail-Geschäften, akquiriert wurde, dürften u.E. weitere Zukäufe insbesondere in den Ausbau des wesentlichen Fotofinishing-Segments fließen, um auf Konzernebene nicht margenverwässernde Effekte zur Folge zu haben. Wahrscheinlich sind demnach vergleichbare Akquisitionen zu Cheerz und WhiteWall, die den Zugang zu unterrepräsentierten Kundengruppen, den Eintritt in neue Märkte oder aber die Implementierung effizienter Technologie ermöglichten.

Fazit: Der Unternehmensbesuch bestärkt uns in der Auffassung, dass die Weichen für eine anhaltend positive operative Entwicklung gestellt sind und mit der Auflösung der noch ausstehenden Governance-Themen ein Belastungsfaktor beseitigt werden dürfte, was sich wiederum positiv auf die Aktienkursperformance auswirken sollte. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten DCF-basierten Kursziel von 145,00 Euro.







