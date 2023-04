Video informiert Hersteller darüber, wie sie Diagnostikgeräte am besten montieren und Reagenzien auf Teststreifen dosieren können

Nordson EFDein Unternehmen von Nordson (NASDAQ: NDSN), dem weltweit führenden Hersteller von Präzisionsdosiersystemen für Flüssigkeiten, freut sich, ein neues Animationsvideo vorstellen zu können, das sich auf Point-of-Care-Diagnostik-Dosieranwendungen in den Biowissenschaften konzentriert.

In der Medizin kann eine falsche Diagnose den Unterschied zwischen Leben oder Tod bedeuten. Aus diesem Grund hat Nordson EFD zuverlässige Flüssigkeitsdosieranwendungen für die Montage von Diagnostikgeräten und die Dosierung von Reagenzien auf Teststreifen entwickelt. Betroffene und medizinisches Personal erhalten somit die richtigen Daten und können informierte Therapieentscheidungen treffen.

Nordson EFD bietet eine breite Palette von Flüssigkeitsdosierlösungen, um Hersteller bei der Montage von Diagnostikgeräten hoher Zuverlässigkeit bei weniger Ausschuss und Nachbesserungen zu unterstützen. Diese innovativen Lösungen sorgen auch dafür, dass empfindliche Reagenzien auf die Teststreifen aufgetragen werden. So wird sichergestellt, dass die Reagenzien ihren Inhalt und ihre Eigenschaften nach dem Auftragen nicht verlieren und nicht in unerwünschte Bereiche auf den Konjugat-Pads wandern, was ansonsten zu ungenauen Ergebnissen führen könnte.

Weitere Informationen finden Sie in diesem Video: Präzisionsdosierung für Point-of-Care-(POC)-Diagnostikgeräte

Hier finden Sie eine kurze Beschreibung, wie Flüssigkeitsdosierlösungen hoher Präzision die Fertigungskontrolle in der Medizin verbessern:

Der UltimusPlus-Dispenser ist für viele verschiedene Flüssigkeiten geeignet, was bei der Arbeit mit herausfordernden Reagenzien und anderen empfindlichen Materialien sehr nützlich ist.

Unsere 797PCP Exzenterschneckenpumpen sind die ideale Lösung für Reagenzien, die für den Transport oder zur späteren Verwendung eingefroren werden müssen.

Die PICO Pµlse XP Jetventil-Technologie von EFD ist besonders vorteilhaft für die gleichmäßige Dosierung von Reagenzien, die bei Überlappung zwischen den Ablagerungen reagieren könnten. Dabei handelt es sich auch um die perfekte Lösung bei der Dosierung von UV-härtenden Klebstoffen zum Verkleben von Teilen von Diagnostikgeräten.

XP Jetventil-Technologie von EFD ist besonders vorteilhaft für die gleichmäßige Dosierung von Reagenzien, die bei Überlappung zwischen den Ablagerungen reagieren könnten. Dabei handelt es sich auch um die perfekte Lösung bei der Dosierung von UV-härtenden Klebstoffen zum Verkleben von Teilen von Diagnostikgeräten. Das automatisierte Dosiersystem PROPlus bietet branchenweit führende Geschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit für kritische Auftragsplatzierungssteuerung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Nordson EFD im Internet unter nordsonefd.com, linkedin.com/company/nordson-efd, per E-Mail an info@nordsonefd.com oder telefonisch unter der +1 401.431.7000 bzw. 800.556.3484.

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und produziert Präzisionsdosiersysteme für Flüssigkeiten, die bei der Tischmontage und automatisierten Fließbandvorgängen verwendet werden. EFD-Dispensersysteme sorgen für die gleichbleibend gleichmäßige Abgabe von Kleb- und Schmierstoffen und anderen Montageflüssigkeiten bei jedem Werkstück und sind somit Herstellern in einem breiten Spektrum von Branchen behilflich, Durchsatz und Qualität zu steigern und die Produktionskosten zu senken. Zu weiteren Produkten aus dem Fluidmanagement gehören hochwertige Kartuschen für Ein- und Zweikomponentenmaterialien zusammen mit einer breiten Vielfalt von Formteilen, Verbindungsstücken und Anschlüssen zur Steuerung von Flüssigkeiten im medizinischen, biopharmazeutischen und weiteren industriellen Bereichen. Das Unternehmen ist auch ein führender Entwickler spezieller Lotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über die Nordson Corporation

Nordson entwickelt, produziert und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme, die zum Auftragen und Verarbeiten von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtungsmitteln und Biomaterialien sowie beim Flussmanagement, der Qualitätsprüfung und -inspektion, Oberflächenbehandlung und Aushärtung zum Einsatz kommen. Die Produkte des Unternehmens werden durch umfangreiches Applikationsfachwissen und globalen Direktvertrieb und Service unterstützt. Nordson beliefert eine breite Vielfalt von Endmärkten für kurzlebige und langlebige Verbraucher- und Technologieprodukte der Bereiche Verpackung, Textilverbundstoffe, Elektronik, Medizin, Geräte, Energie, Transport, Bau und allgemeine Produktmontage sowie Fertigung. Das seit 1954 bestehende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Westlake im US-Bundesstaat Ohio und unterhält Betriebs- und Service-Niederlassungen in über 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson auf www.nordson.com, www.twitter.com/Nordson_Corp oder www.facebook.com/nordson.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230406005438/de/

Contacts:

Nicole Paquet

Marketing Specialist

+1-401-431-7100 (USA)

nicole.paquet@nordsonefd.com

Weitere Informationen:

Nordson EFD

Global

Natalie Tomasso

+1-401-431-7173; natalie.tomasso@nordsonefd.com

Europa

+44 (0) 1582 666334; infoefd.europe@nordsonefd.com

China

+86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com

Japan

+81 (03) 5762 2760; japan@nordsonefd.com

Korea

+82 (31) 7368321; korea@nordsonefd.com

Südostasien

+65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

Indien

+91 80 4021 3600; india@nordsonefd.com