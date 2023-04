Mainz (ots) -Arved Fuchs ist der bekannteste Polarforscher Deutschlands. Auf seinen Expeditionen in die Arktis dokumentiert er die Folgen des Klimawandels und macht auf Umweltprobleme aufmerksam. "planet e." war bei seinem neuen Projekt dabei, das eine dramatische Wendung nahm und ihn fast das Leben kostete. Die Reportage "Abenteuer Arktis - Auf den Spuren von Polarforscher Arved Fuchs" ist am Sonntag, 30. April 2023, um 15.45 Uhr im ZDF zu sehen. Bereits ab Freitag, 28. April 2023, 9.00 Uhr, ist sie fünf Jahre lang in der ZDFmediathek verfügbar.Leinen los in Reykjavik: Die Expedition "Ocean Change" soll die zehnköpfige Crew um Arved Fuchs von Island bis nach Grönland führen, in eines der abgelegensten Dörfer der Welt: Ittoqqortoormiit. Auf engstem Raum müssen alle in den nächsten Wochen harmonieren. Dabei hat jeder seine Aufgaben an Bord. Von der wissenschaftlichen Datenerhebung, über das Segeln, bis zum Kochen und Putzen - an Bord der "Dagmar Aeen" ist Teamgeist gefragt. Eine von ihnen ist die 28-jährige Marie Zingsheim, Agrarwissenschaftlerin an der Uni Bonn. Für sie ging ein Traum in Erfüllung, als sie von Arved Fuchs ausgewählt wurde. Für den Polarforscher ist eins sehr wichtig: "Wenn immer wieder neue Gesichter reinkommen, neue Menschen, dann hat man neue Ideen, neue Herausforderungen, jeder hat so seinen persönlichen Input, und das befruchtet so eine ganze Bordgemeinschaft."Was Marie Zingsheim nicht ahnt: Sie wird noch eine ganz besondere Rolle spielen. Arved Fuchs erkrankt lebensgefährlich und nur eine Not-OP auf Island kann ihn retten. Die Expedition zu Wasser wird abgebrochen. Ab jetzt übernimmt Marie Zingsheim. In Arved Fuchs' Auftrag reist sie allein weiter und fliegt nach Grönland, um die Expedition zu Ende zu führen. In Ittoqqortoormiit, einem der abgelegensten Dörfer der Welt, sammelt sie viele wissenschaftliche Erkenntnisse und macht ganz neue und persönliche Erfahrungen.KontaktBei Fragen zu "planet e." im ZDF erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/planete) (nach Login). Pressefotos können Sie auch telefonisch bestellen unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenAkkreditierte Journalistinnen und Journalisten finden die Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/planet-e-abenteuer-arktis) (nach Login) im ZDF-Vorführraum.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5495175