NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Reckitt nach Zahlen des Konsumgüterherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6400 Pence belassen. Das starke erste Quartal habe beim vergleichbaren Umsatzwachstum die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Analyst Olivier Nicolai am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Der Markt dürfte zudem die Aussagen zum Führungswechsel begrüßen. Der bisherige Chef der Gesundheitssparte, Kris Licht, löst zum Jahresende den Konzernlenker Nicandro Durante ab./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 07:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





ISIN: GB00B24CGK77