NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat MTU nach vollständigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 239 Euro belassen. Als Treiber der deutlich besser als erwartet ausgefallenen Margenentwicklung habe der Triebwerksbauer unter anderem die unterproportionale Kostenentwicklung genannt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zum Barmittelzufluss im laufenden Jahr habe MTU lediglich geäußert, dieser solle mindestens das Vorjahresniveau erreichen./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 08:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000A0D9PT0