ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Texas Instruments von 185 auf 175 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Signale, dass der Boden erreicht ist, seien erkennbar, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen des Chipkonzerns. Dies habe man aber auch so erwartet./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 04:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 04:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US8825081040