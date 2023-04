Der Emittent hat soeben bekannt gegeben, die Rückzahlung der Anleihe 2016/23 werde wohl nicht erfolgen. Eine AGV müsse her. Die 7×7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG hat die 4% Schuldverschreibung 2016/23 begeben (DE000 A169K3 5) - und sie fällt wahrscheinlich aus. Die Laufzeit der Anleihe endete gemäß den derzeit gültigen Anleihebedingungen am 31.03.2023. Die Geschäftsleitung befinde sich in ...

