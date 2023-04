Nach dem kräftigen Rücksetzer zu Wochenbeginn zieht die Aktie von Thyssenkrupp am Mittwoch wieder an. Berichte über einen möglichen Einstieg eines Konzerns aus den Vereinigten Arabischen Emiraten treibt den MDAX-Titel rund vier Prozent nach oben. Angesichts des überraschenden Chefwechsels kommen die Gerüchte zur richtigen Zeit.Der staatlich unterstützte Stahlkonzern Emirates Steel Arkan aus Abu Dhabi zeichne sich als der ernsthafteste Anwärter auf eine Beteiligung an der Stahlsparte von Thyssenkrupp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...