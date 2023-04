Der DAX tendierte auch am Vortag weiter seitwärts, konnte aber den 10er-EMA im Tageschart im Tagestief bei 15.794 Punkten verteidigen und wieder ansteigen. Per Börsenschluss notierte der DAX dann bei 15.872 Punkten höher. Am heutigen Mittwoch zeigt sich der DAX aktuell im Bereich von 15.780 Punkten. Solange der DAX den 10er-EMA weitgehend verteidigen kann, ist mit eher weiter steigenden Kursen zu rechnen. Belastet wird der DAX vom sehr schwachen ...

