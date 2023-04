WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im März stärker als erwartet gestiegen. Im Monatsvergleich seien die Bestellungen um 3,2 Prozent geklettert, teilte das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington laut einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Im Februar waren die Bestellungen mit 1,2 Prozent etwas stärker gefallen als zunächst ermittelt.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im März um 0,3 Prozent. Hier war ein Rückgang um 0,2 Prozent erwartet worden.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs fielen hingegen um 0,4 Prozent. Die Zahl gilt als Indikator für die Investitionsneigung der Unternehmen. Zudem ist auch der Rückgang im Vormonat mit 0,7 Prozent stärker als zunächst festgestellt ausgefallen./jsl/bgf/jha/