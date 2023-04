Ab sofort lassen sich native App-Erlebnisse und Kampagnen über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg schneller als je zuvor einheitlich gestalten und optimieren ohne laufenden Entwickler-Support oder App-Updates.

Geschäftsberichte und Branchenstudien zeigen, dass mobile Apps das Zentrum der digitalen Kundenerfahrung sind und dass mit App-Kunden mehr als dreimal so viel Umsatz generiert wird als mit Nicht-App-Kunden. Dennoch schöpfen viele Marken dieses Potential nicht aus und konnten seit Jahren ihre App-Engagement-Raten kaum steigern. App-Teams sind nach wie vor zu sehr auf wertvolle Entwickler-Ressourcen angewiesen, um App-Experiences zu verbessern und diese Dynamik zu verändern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005348/de/

Der neue No-Code-App-Experience-Editor von Airship ermöglicht es, in schnellster Zeit Multi-Screen App-Experiences zu gestalten mit vollständig nativer Performance, Barrierefreiheit und Messbarkeit ohne laufenden Entwickler-Support und App-Updates. Befragungen, wie in diesem Beispiel, können in Onboarding- und Aktivierungsprozesse integriert werden, um First- und Zero-Party-Daten zu sammeln, während umfassende Gestaltungsmöglichkeiten, präzise Vorschauen, einheitliche Journeys und Experimente zulassen. (Graphic: Business Wire)

Hochwertige native App-Erlebnisse in kürzester Zeit

Damit Marken diese Herausforderung besser meistern können, stellen die App-Experience Spezialisten von Airship heute eine innovative No-Code-Editing-Engine für native Apps vor. Mit dem App-Experience-Editor inklusive Erweiterungen in den Bereichen E-Mail-Marketing, Journey-Orchestrierung und intelligente Content-Erstellung können App-Teams jetzt native App-Erlebnisse und Kampagnen schneller als je zuvor entwickeln, bereitstellen und optimieren ohne laufenden Entwickler-Support oder App-Updates. Sie können auch die Customer Journey innerhalb und außerhalb der App vereinheitlichen, um das Kundenerlebnis nahtlos zu verbessern und den Entwicklern die Möglichkeit zu geben, sich auf die nächsten marktrelevanten App-Funktionen zu konzentrieren.

Bereits seit einem Jahr setzen Marketer die ersten nativen No-Code-App-Erlebnisse von Airship erfolgreich ein. Jetzt eröffnet der App-Experience-Editor ihnen völlig neue, flexible Gestaltungsmöglichkeiten mit A/B-Tests und vollständiger Design-Kontrolle, präziser Vorschau und Dark-Mode-Unterstützung. Marketing- und Produktverantwortliche für mobile Apps müssen sich nicht mehr mit Änderungswünschen an das Entwickler-Team wenden, auf App-Updates warten oder sich mit unzusammenhängenden HTML-Webansichten begnügen, sondern können selbst hochwertige App-Erlebnisse mit vollständig nativer Performance, Barrierefreiheit und Messbarkeit erstellen sowie optimieren.

Neue Stories-Funktion

Darüber hinaus führt Airship auch eine neue Stories-Funktion ein, die automatisch durch umfassende Multi-Screen-Walkthroughs führt und so eine vertraute Social-Media-Erfahrung in jedes In-App-Erlebnis, jede Nachricht oder jede Einblendung bringt. Zudem können Marken jetzt Kundenbefragungen mit Scenes kombinieren, um während des Onboardings und der Aktivierung wertvolle First-Party- und Zero-Party-Daten von App-Kunden zu sammeln.

"Der No-Code-Editor von Airship hat es unserem Team ermöglicht, mehrere Onboarding-Erlebnisse für Multi-Screen-Apps innerhalb von Minuten zu erstellen und zu optimieren. Das ist für Apps wie SXSW GO, die jeweils nur in einem ganz bestimmten Zeitraum ausgespielt werden, absolut entscheidend", sagt Michael Brown, Vice President of Innovation bei SXSW. "Früher wurden Apps Monate im Voraus entwickelt und Änderungen in letzter Minute mussten schon sehr wichtig sein, um überhaupt berücksichtigt zu werden. Mit der Innovation von Airship, den vielen Layouts und Gestaltungsmöglichkeiten, können wir jetzt intuitiv und flexibel eine breite Palette von attraktiven Anwendungsfällen erstellen. Die native Unterstützung bedeutet, dass wir HTML vergessen können und dass Performance, Messbarkeit und Barrierefreiheit schon integriert sind."

"Verbraucher erwarten von Apps nützliche und personalisierte Erlebnisse, die ihr Leben vereinfachen und Zeit sparen. Viele Unternehmen tun sich jedoch schwer damit. Allzu oft ist eine Hälfte des App-Teams von der anderen abhängig, was alle Beteiligten bremst. Dadurch gelingt es den App-Teams nicht, die Beziehungen von der Akquisition und Aktivierung hin zur Bindung und Loyalität weiterzuentwickeln, sagt Brett Caine, CEO und Präsident von Airship. "Wir ändern diese Dynamik mit der Einführung des nativen App-Experience-Editors. Damit können Marketing- und Produktteams selbst App-Erlebnisse und Kampagnen realisieren, um den ersten Eindruck zu prägen und den Mehrwert im Laufe der Zeit nachhaltig zu steigern."

Wenn Sie mehr über die Erweiterungen der Airship-Plattform und den neuen No-Code-Editor für native App-Erlebnisse erfahren möchten, melden Sie sich bitte für das Webinar "Dream. Design. Deploy. Done." am 4. Mai an.

Über Airship

Niemand verfügt über mehr Wissen, leistet und engagiert sich mehr als Airship, wenn es darum geht, Marken zu helfen, mobile App-Erlebnisse zu gestalten.

Seit Beginn der Entwicklung von Apps hat Airship die ersten Werbebotschaften erstellt und dann um einen datengestützten Ansatz auf alle Re-Engagement-Kanäle (Mobile Wallet, SMS, E-Mail), App-UX-Experimente und das Feature-Release-Management erweitert. Mit der Airship App Experience Platform (AXP) können Unternehmen nun selbständig native App-Erlebnisse erstellen und anpassen ohne laufenden Entwickler-Support oder App-Updates.

Mit Milliarden von mobilen App-Interaktionen für Tausende von globalen Marken haben die Technologie und die umfassende Branchenexpertise von Airship dafür gesorgt, dass sich Apps zum digitalen Zentrum der Customer Experience, Kundenbindung und Monetarisierung entwickelt haben.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie unseren Blog oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005348/de/

Contacts:

KOSCHADE PR

Tel. (089) 55 06 68 50

tanja@koschadepr.de

www.koschadepr.de