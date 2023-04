München (ots) -Dr. Carmen Mayer ist eine erfolgreiche Unternehmerin und Aktienexpertin, die es geschafft hat, sich ein großes Vermögen an der Börse aufzubauen. Ihr Wissen und ihre Erfahrungen in der Aktien- und Börsenbranche gibt sie heute in ihrer Ausbildung an andere weiter. So möchte sie auch andere Menschen dabei unterstützen, erfolgreich an der Börse zu investieren und sich so ein Vermögen aufzubauen. Hier erfahren Sie, wie es die Dr. Carmen Mayer geschafft hat, sich an der Börse zu behaupten und sich so ihren Traum von finanzieller Freiheit erfüllen konnte.An der Börse reich zu werden und sich den Traum von finanzieller Freiheit zu erfüllen, scheint für viele unerreichbar. Doch was im ersten Moment wie ein Wunschtraum klingt, ist gar nicht so abwegig: Schließlich zählen Aktien heute trotz aller Risiken nachweislich zu den erfolgreichsten Anlageformen. Gerade in Zeiten von Inflation und Niedrigzinsen rückt eine Investition in Aktien damit heute mehr und mehr in den Fokus interessierter Anleger. "Man kennt die Geschichten der Anleger, die in den letzten Jahren an der Börse quasi über Nacht zum Millionär wurden - für einige ein Wunschtraum, für viele aber auch die Realität", erzählt Dr. Carmen Mayer. Sie ist Unternehmerin und Aktienexpertin und weiß damit um die erstaunlichen Möglichkeiten in diesem Bereich. Ihr eigener Werdegang zeigt, dass sich prinzipiell jeder Mensch den Wunsch von finanzieller Freiheit erfüllen kann - wenn man sich nur redlich dafür einsetzt. Als junge Mutter wollte sie für ihre Familie ein Zuhause in München erwerben, musste aber feststellen, nicht genügend Geld zur Verfügung zu haben. Doch statt sich davon einschüchtern zu lassen, beschloss sie noch während ihrer Elternzeit, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen."Es war nicht immer leicht, doch ich habe niemals aufgegeben.""Mein Ziel habe ich von Anfang an hartnäckig verfolgt", berichtet Dr. Carmen Mayer. "So begann ich in meiner knappen Freizeit, mich intensiv in das Thema Börseninvestments einzuarbeiten." Sie besuchte zahlreiche Seminare, las Fachbücher und informierte sich in Form von Videos über alles, was es zum Thema Aktien und Börse zu wissen gab. Schließlich investierte sie ihre ersten 2.000 Euro und setzte damit den Grundstein für ihren späteren Erfolg. "Ganz so einfach ging es aber nicht", ergänzt die heutige Millionärin. "Auch ich hatte einen steinigen Weg zu gehen. Nicht nur musste ich mein Privatleben mit meinen Plänen an der Börse vereinen, ich musste außerdem auch erst einmal herbe Rückschläge erleiden." Doch auch dies ließ sie nicht von ihrem Vorhaben abweichen. Stattdessen kämpfte sie entschlossen weiter, lernte aus ihren Fehlern und konnte sich so kontinuierlich verbessern, sich immer bessere Strategien zurechtlegen und schließlich erfolgreich investieren.Die Erfolge sprechen dabei für sich: Mittlerweile besitzt die Börsenexpertin nicht nur ein sechsstelliges Depot, sondern auch zwei Häuser im Allgäu. "Meine Beschäftigung als promovierte Biochemikerin habe ich inzwischen aufgegeben", erzählt Dr. Carmen Mayer. "Stattdessen arbeite ich heute als Privatinvestorin und Aktiencoach, um meinen Wissensschatz und meine Erfahrungen an andere Menschen weiterzugeben, die ebenfalls erfolgreich an der Börse investieren möchten."Das Angebot von Dr. Carmen MayerMit ihrer Ausbildung möchte sie vor allem Frauen dazu ermutigen, sich verstärkt mit Geldangelegenheiten auseinanderzusetzen und sich ein eigenes Vermögen aufzubauen - insbesondere im Hinblick auf die Altersvorsorge. Selbstredend steht das Angebot auch jedem anderen Interessierten zur Verfügung. Die Powerfrau ist davon überzeugt, dass mit etwas Zeit, Mühe und Arbeit jeder Mensch finanziell unabhängig werden kann. "Grundsätzlich rate ich meinen Kunden, sich große Ziele zu setzen", verrät die Unternehmerin. "Essenziell ist jedoch, zunächst die eigenen Finanzen zu ordnen, ehe man einen Plan entwickelt, um die eigenen monetären Ziele anzugehen. Das wiederum geht nur, wenn man gut informiert ist und sich regelmäßig weiterbildet." Ihr Erfolg gibt Dr. Carmen Mayer recht: Bis heute hat die Aktienexpertin bereits zahlreiche Kunden zu erfolgreichen Investoren ausgebildet - und viele weitere werden folgen.Sie möchten lernen, souverän und erfolgreich an der Börse zu investieren, um Ihre Finanzen auf die Überholspur zu bringen und sich dabei von einer erfahrenen Expertin begleiten lassen? Melden Sie sich jetzt bei Dr. Carmen Mayer (https://www.dr-carmen-mayer.de/dein-erstgesprach) und vereinbaren Sie ein kostenloses Beratungsgespräch!Pressekontakt:Dr. Mayer Consulting GmbHDr. Carmen MayerE-Mail: kontakt@dr-carmen-mayer.deWebseite: https://www.dr-carmen-mayer.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Carmen Mayer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155867/5495288