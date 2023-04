DJ Hebestreit sieht Verkauf von Viessmann-Sparte als gute Nachricht

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Regierungssprecher Steffen Hebestreit sieht den Verkauf der Wärmepumpensparte des deutschen Heizungskonzerns Viessmann an das amerikanische Unternehmen Carrier Global grundsätzlich positiv. Der Schritt verdeutliche, welches Wachstumspotenzial in klimafreundlichen Technologien liege. Er leiste zudem einen wichtigen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele.

"Das Beispiel Viessmann zeigt auch, dass deutsche Hersteller über großes Know-how verfügen über diese Zukunftstechnologie und so internationales Kapital anziehen. Das gilt es weiter auszubauen und dabei sicherzustellen, dass die Investitionen auch dem Standort Deutschland zugutekommen, dass die Investitionen hier getätigt werden, dass Wertschöpfung und Beschäftigung in zukunftsfesten Arbeitsplätzen in unserem Land erhalten bleiben", sagte Hebestreit auf der Regierungspressekonferenz.

Das Bundeswirtschaftsministerium werde nun entsprechende Prüfschritte vornehmen und diese warte man nun ab. "Aber grundsätzlich ist das eine gute Nachricht", so Hebestreit. Der Verkauf der Unternehmenssparte sei wegen der Wärmewende als gute Nachricht zu bezeichnen.

Auch der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums, Robert Säverin, wollte die Transaktion nicht grundsätzlich negativ sehen.

"Das ist überhaupt kein Rückschlag, sondern zeigt, dass in deutsches Know-how und in deutsche Wertschöpfung investiert wird", sagte Säverin. Die Wärmebranche sei eine bedeutende Zukunftsbranche für die Energiewende. "Diese Transaktion ist Ausdruck dessen", sagte er.

Der hessische Heizungsbauer Viessmann hatte zuvor angekündigt, seine Klimatechnik-Sparte für 12 Milliarden Euro an Carrier Global zu verkaufen. Durch den Zusammenschluss des Geschäftsbereichs Climate Solutions mit Carrier entsteht laut Viessmann "ein globaler Champion für intelligente Klima- und Energielösungen". Viessmann erhält 80 Prozent des Kaufpreises in bar und die restlichen 20 Prozent in Form von Aktien.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 26, 2023 08:46 ET (12:46 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.