Die Deutsche Rohstoff AG hat heute die finalen Finanzkennzahlen für 2022 veröffentlicht und die vorläufigen Zahlen dabei vollumfänglich bestätigt. So erzielt der Deutsche Rohstoff Konzern in 2022 mit 66,2 Mio. Euro das bislang beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte. Auf der Hauptversammlung am 29. Juni soll den Aktionären eine Dividenden-Ausschüttung in Höhe von insgesamt 1,30 Euro pro Aktie (Vorjahr: 0,60 EUR) für das Geschäftsjahr 2022 vorgeschlagen werden.

Des Weiteren hat das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...