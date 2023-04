DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. April (vorläufige Fassung)

=== *** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 1Q *** 06:30 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 1Q (07:45 PK, 08:30 Analystenkonferenz) *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/BASF SE, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz; HV 10:00) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK, 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 1Q (09:30 Analystenkonferenz) 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 1Q *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 1Q 07:25 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 1Q und Geschäftsbericht 2022, (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q (11:00 PK) und Geschäftsbericht *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 1Q 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q (10:30 BI-PK) *** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q (12:00 BI-PK) 08:00 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 1Q 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Destatis, Einwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Staaten 2022 08:00 DE/Nominallohn-/Reallohnindex 2022 (revidierte Ergebnisse nach Umstellung auf den Basiszeitraum 2022) *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1Q *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 3Q 09:00 DE/Flatexdegiro AG, PK zu Ergebnis 1Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum 10:00 DE/Continental AG, HV 10:00 DE/Deutz AG, HV 10:00 DE/Gea Group AG, HV 10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Jahresergebnis *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit April 10:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Impulsvortrag bei FDP-Veranstaltung "Blockchain-Roundtable - Der digitale Euro", Berlin 10:20 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 99,9 zuvor: 99,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: 0,0 zuvor: -0,2 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -17,5 Vorabschätzung: -17,5 zuvor: -19,2 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 4. Quartal: +2,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,7% gg Vq 4. Quartal: +3,9% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 249.000 zuvor: 245.000 14:55 DE/Einhell Germany AG, ausführliches Jahresergebnis 15:30 DE/CDU, Zukunftskongress, Berlin 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, litauischer Staatspräsident Nauseda, Gespräch, Berlin 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q *** 22:08 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q - EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zur Sanktionierung von Unternehmen (im konkreten Fall Deutsche Wohnen) bei Datenschutzverstößen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

